No habría que dejarse engañar por todos estos últimos encuentros en los que la UDA ha logrado puntuar lejos del Power Horse. Diferentes circunstancias han llevado a los de Pepe Mel a rascar puntos como foráneos, pero este equipo sigue llevando en su ADN los errores que le han colocado en el descenso. Y digo en el descenso y no de colista, porque todavía se podría adelantar al Granada en la clasificación en la última jornada.

En Mallorca, la UDA se aprovechó de la típica ansiedad de los conjuntos que se juegan la vida, y así pudo sobrevivir, como lo hizo en los otros tres estadios donde se sumó con Mel, pero en los que se siguió exhibiendo falta de contundencia defensiva y fortuna a la hora de no encajar más tantos. Quizás la misma fortuna que le fue esquiva a Garitano e incluso en algún choque a Vicente Moreno.

La pala de la remodelación de la plantilla hay que meterla hasta el fondo, empezando por la zaga y por la fortaleza física de sus nuevos integrantes. Como se ha demostrado durante la campaña, la media de tantos a favor no fue mala, hay varios jugadores con gol pese a que también se fallaron ocasiones claras, lo que denota que también se supieron crear dichas ocasiones, pero en ningún caso se pudieron rentabilizar esos goles en forma de contención defensiva, el auténtico talón de Aquiles de esta plantilla.

Pero no olvidemos una cosa, este proyecto nunca apostó por formar equipos aguerridos, y aquel deseo de El Assy de principio de la actual campaña cuando se refirió a buscar el equilibrio defensivo que no se tuvo con Rubi saltó hecho añicos en su contra.

El filial marca el futuro

Aparte de un sinfín de irregularidades acontecidas en el presente curso, la solidez no solo de la zaga, sino de todo el conjunto, es la asignatura real que todavía no aprobó este proyecto de Turki, a veces más centrado en la fantasía y en la proyección de futuras estrellas revalorizadas en el entorno de la UDA, que en buscar la practicidad, sin por ello olvidar el crecimiento a través del negocio.

Mientras no se ataque el mal reseñado, aumentando la fortaleza de los nuevos hombres que llegarán en los próximos meses, la UDA de Turki tendría que depender de otros factores, como el encontrar al nuevo Sadiq. Aun así, me da que ya no sería suficiente en este fútbol moderno de músculo para convertir a este proyecto en uno poderoso, tal y como sueña Turki. La continuidad de Mel es casi intrascendente a la espera que se dé un giro de 180 grados en la idea de plantilla que se requiere a partir de ahora.

Un futuro marcado por el devenir del filial, que estando en Segunda Federación podría relanzar la idea de cantera que se tiene al amparo de comenzar, de una vez por todas, la Ciudad Deportiva. El resultado del filial para encarar el partido de vuelta en Málaga fue muy bueno, pero el club tiene que estar centrado también, como empresa que es, en extraer el máximo rédito a esas eliminatorias de ascenso, siendo incomprensible por ejemplo que Marcos Peña entrara avanzada ya la segunda mitad.

Y bien que se notó por fortuna. Cualquier otro jugador de la primera plantilla con ficha del filial debería, por orden expresa de la dirección de club, de aportar su grano de arena para ese importante ascenso para la entidad. Por cierto, qué buen lateral es Aarón, desde luego de superior categoría y quizá preparado para realizar la pretemporada con el primer equipo. El futuro próximo de la UDA se tiene que labrar desde ya.