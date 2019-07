El primer bolo veraniego se salda con triunfo capitalino

El primer bolo de pretemporada llegaba para el CD El Ejido y la UD Almería, quienes se medían en Santo Domingo en una nueva edición del derbi provincial. En el cuadro celeste todo eran novedades ante la limpieza del plantel, mientras en el once indálico destacaba la titularidad de Álvaro Giménez y de Adri Montoro, cuyas continuidades en la capital no están del todo claras. Asimismo, Hicham no entraba en la lista para el duelo estival, cuya salida parece estar bastante cerca al no contar para el técnico valenciano de partida.

Pronto llegaba el primer tanto de la contienda, Álvaro Giménez inaguraba el marcador en tierras del Poniente almeriense a pase de Yanis. El ilicitano comenzaba la pretemporada como concluyó el pasado curso, goleando. Un tanto que se producía cuando llevábamos poco más de cinco minutos de juego. Ivi Sánchez trataba de responder al gol unionista, pero su disparo era detenido por Fernando.

Volvía a tener que intervenir el arquero murciano, esta vez para evitar el gol de Sergio Ponte en el minuto 21. Apenas cuatro minutos más tarde tendría lugar el primer parón en el derbi almeriense para que los futbolistas se refrescaran ante unos 29º que se dejaban notar sobre la hierba.

En el minuto 31 Óscar Fernández retiraba al goleador de la jornada, Álvaro Giménez, y al extremo Javi Moreno, cediendo el testigo a Sekou y Dani Albiar, respectivamente

No llegábamos al tiempo de descanso cuando Óscar Fernández retiraba al goleador del choque, Álvaro Giménez, y al extremo Javi Moreno para ceder el testigo a Sekou, quien vestía el dorsal 9, y Dani Albiar. Una permuta, esta última, que provocaba que Chema cayera a banda para que el cartagenero ocupase la mediapunta. Sin que el electrónico sufriera una nueva variación, celestes y rojiblancos enfilaban rumbo al túnel de vestuarios después de un primer tiempo en el que los capitalinos mostraron mayor eficacia.

El segundo periodo comenzaba con revolución en el cuadro almeriense, saliendo con René, Alonso, Romera, Owona, Ezequiel, Aguza, Younes, Gaspar, Corpas, Albiar y Sekou. David Cabello tan solo hacía un cambio en el arco, introduciendo a Ernestas en lugar de Godino. Casi diez minutos de este nuevo periodo transcurrían cuando el técnico local sustituía a Juan Carlos para darle la oportunidad a Beas. Tres minutos más tarde, Óscar Fernández volvía a realizar un doble cambio. Sekou y Dani Albiar dejaban el césped de Santo Domingo y su demarcaciones las pasaban a ocupar Simón Moreno y Rubén Enri.

Empezaban a dominar algo más los urcitanos, dando muestras de las dos categorías que separan a ambos conjuntos, si bien los ejidenses plantaban cara. Lo intentaba Simón en conexión con Romera, topándose con el guardameta celeste. Merodeaba el minuto 70, retornando las sustituciones en la escuadra celeste. Cabello daba acceso a Dani Garzón, Brigt y Mati Sánchez, retirando a Mora, Juanmi y Álex Moreno.

La conclusión del derbi estaba cada vez más próxima, tiempo para que el local Abraham reapareciera tras un grave lesión al mismo tiempo que saltaba al terreno de juego Jose Antonio. Ya en el descuento, Sánchez Villalobos mostraba la única cartulina del enfrentamiento, enseñándosela a Aziz, canterano celeste y que anteriormente lo fue de la entidad capitalina. Sin margen para cotas mayores, los rojiblancos se llevaban el primer bolo estival merced a un solitario tanto de Álvaro Giménez, quien retornaba acertado de cara puerta.