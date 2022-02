La versión del himno del Almería que triunfa en TikTok

La cantante Pilar Bogado, conocida tras su paso por concursos como 'La Voz Kids' y 'La Voz', ha sorprendido a sus miles de seguidores de las redes sociales con una versión muy personal de 'Generación rojiblanca', el himno de la UD Almería.

La joven artista onubense es la pareja del futbolista Alejandro Pozo, cedido por el Sevilla FC a la UD Almería. Por eso ha querido dar los buenos días a su novio cantando el himno del equipo almeriense: "Aunque me haya llevado dos horas sacar las notas al piano y tenga mucho sueño, no sea pianista y sea la primera vez que canto el himno que tanto me pides, te quería dar los buenos días". Con ese texto ha despertado Pilar Bogado a Pozo.

El vídeo, compartido primero en su cuenta de Instagram y luego en TiKTok, lleva miles de reproducciones y está circulando por los móviles de los aficionados de la UDA. Si Pozo ya había empezado con buen pie su andadura en el Almería, siendo uno de los jugadores más votados para el premio a Mejor Jugador del Partido cada semana, seguro que esta versión de su novia hace que sea aún más querido por los seguidores rojiblancos.

Pilar Bogado, además de ser cantante con éxito en su paso por los talent show de 'La Voz' también es influencer. En Instagram tiene casi 140.000 seguidores y en TikTok cerca de 22.000.