Conoce las facultades y la escuela superior de la UAL

Elegir qué estudiar es, casi siempre, una decisión difícil y que necesita una profunda reflexión. Elegir bien puede significar el futuro éxito académico y laboral. Por ello, la Universidad de Almería ofrece más de una treintena de titulaciones de grado que se reparten por seis facultades y la Escuela Superior de Ingeniería.

En total, la UAL oferta 34 grados diferentes (con varios dobles grados) de todas las ramas del conocimientos. Todos ellos con el sello de calidad que ofrece la Universidad de Almería. De hecho, según un reciente estudio del Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya, la UAL es una de las doce universidades españolas, de entre las 81 públicas y privadas existentes, que cumple desde ya con las exigencias mínimas de calidad que van a ser obligatorias en el horizonte de los próximos cinco años por parte del Gobierno de España.

Es una Universidad que mira a la sociedad que tiene alrededor y convive con ella. Los estudiantes realizan prácticas en empresas e instituciones de primer nivel. En el ámbito de la investigación, cada vez tiene un mayor peso, no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Para muchos ha llegado el momento de meditar, consultar y decidir qué estudiar. Con la amplia oferta de la Universidad de Almería esta trascendental decisión seguro que es mucho más fácil. ¡Adelante!

Grados de Enfermería y Fisioterapia

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería ofrece dos grados diferentes: Enfermería (Plan 2009) y Fisioterapia (Plan 2009). Estudiar Enfermería en la UAL es sinónimo de hacerlo con un plan de estudios innovador y completo basado en la evidencia científica. Un plan de estudios que está centrado en la resolución de casos clínicos, con prácticas clínicas en residencias y centros de mayores, hospitales y centros de atención primaria desde el segundo curso del grado.

Cuenta con una evaluación clínica objetiva y con un centro de simulación de referencia en la provincia de Almería. Además, el estudiante podrá completar su formación en otras universidades europeas y del resto del mundo. ¡Enfermería UAL es evidencia, innovación, simulación e internacionalización!

Por otra parte, cursar Fisioterapia en la UAL supone estudiar un grado profesionalizante en cuanto a las asignaturas obligatorias propias de la UAL. Se abordan todos los campos novedosos actuales y de proyección futura.

El grado de Fisioterapia de Almería cuenta con distintas materias que optimizan el diagnóstico clínico y el aprendizaje de métodos y técnicas que mejoran la calidad de vida de la población. Los egresados son altamente demandados tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estudiar Fisioterapia es sinónimo de una futura vida laboral exitosa.

Para los científicos del futuro

En la Facultad de Ciencias Experimentales se ofrecen cuatro grados diferentes: Biotecnología (Plan 2015), Ciencias Ambientales (Plan 2018), Matemáticas (Plan 2019) y Química (Plan 2018). Carreras perfectas para estudiantes con un perfil científico-tecnológico, tanto procedentes de bachillerato como de ciclos formativos de formación profesional.

La Biotecnología se abre camino desde las bases del conocimiento científico hasta la magia de lo imprevisto. Fusiona tradición e innovación; es el puente entre el pasado y el futuro, el salto desde lo más pequeño hasta el abismo.

En el grado en Ciencias Ambientales se forman profesionales capaces de resolver los retos ambientales que afectan negativamente al bienestar humano, teniendo en cuenta a todos los actores implicados.

En Matemáticas, el estudiante se forma para alcanzar una alta capacidad de razonamiento que les permita tomar decisiones de forma lógica y objetiva. Esta formación, junto a las competencias teóricas y aplicadas adquiridas en el grado, hacen que los egresados sean un valor seguro para las empresas e instituciones, pues una buena formación matemática es sinónimo de éxito.

Quienes quieran estudiar Química tienen que tener en cuenta que todo lo que nos rodea tiene química, desde el móvil o la tablet hasta los fármacos que consumimos, pasando por el tejido de la ropa que llevamos o el combustible con el que nos movemos.

La química es la ciencia del cambio y el pilar del avance tecnológico. ¿Te atrae la química? ¿Te gustaría trabajar en un laboratorio? El Grado en Química le permitirá al estudiante descubrir esta ciencia y le formará para seguir contribuyendo al desarrollo de la sociedad.

Seis grados para emprendedores

Dentro de las Ciencias Sociales, la Facultad de Económicas y Empresariales de la UAL ofrece seis grados diferentes: Administración y Dirección de Empresas (Plan 2010), Economía (Plan 2019), Finanzas y Contabilidad (Plan 2010), Marketing e Investigación de Mercados (Plan 2010), Turismo (Plan 2010) y el doble grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Son carreras para personas con espíritu emprendedor y competitivo, y curiosidad por el mundo de los negocios y la empresa.

Dentro de la formación ofertada está el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Una visión global del mundo de la empresa completada con una sólida formación jurídica. Se puede obtener esta doble titulación en solo cinco años (la mayoría de las universidades requieren más). Pero si se prefiere, también está la opción de hacer solo Administración y Dirección de Empresas. Una carrera que abarca todos los ámbitos de la empresa: financiero, comercial, operaciones y de recursos humanos.

Por otro lado, el grado en Economía ofrece una formación global sobre el funcionamiento y equilibrio del los mercados y el papel desarrollado por diferentes agentes económicos.

Otros de los estudios cada vez más demandados son Finanzas y Contabilidad (que presta atención a los sistemas de información económica de las empresas y el Marketing e Investigación de Mercados (comercialización de bienes y servicios diseño, comunicación, distribución...).

Por último, Turismo forma al estudiante en la gestión de empresas turísticas con especial atención al manejo de idiomas.

Por el bienestar de las personas

La Facultad de Psicología de la Universidad de Almería ofrece dos titulaciones de grado distintas: Psicología y Trabajo Social. Ambos tienen en común un compromiso con la sociedad: la formación de calidad de los futuros profesionales que mejorarán el bienestar integral de las personas. El compromiso, la empatía y la responsabilidad son puntos clave para conseguir este objetivo.

Psicología está adscrita a la rama de las Ciencias de la Salud y proporciona la formación universitaria básica, así como el apropiado desarrollo de competencias dentro de los ámbitos académico, científico y profesional.

La Psicología, como disciplina que estudia la conducta humana en todas sus facetas, tiene la finalidad de procurar el bienestar de las personas, abarcando diferentes áreas y contextos de aplicación como el educativo, el sanitario, el trabajo o los servicios sociales, entre otros.

La demanda de profesionales de la Psicología ha supuesto un amplio desarrollo de la misma, así como la difusión nacional e internacional de esta titulación.

El Trabajo Social es una profesión que promueve la mejora de las condiciones sociales que inciden en el desarrollo de la persona y de la comunidad.

El trabajador/a social es el profesional que facilita cambios personales y sociales, mediante tareas de prevención, atención, gestión, orientación, mediación, apoyo y dinamización social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y los grupos. Este profesional también está presente en la formulación de políticas de bienestar social.

Los educadores de futuras generaciones

Los grados que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación van enfocados hacia el compromiso educativo y una contribución activa al cambio social. Los egresados en estas ramas cuentan con una formación como educadores que les otorga la capacidad de construir un futuro sostenible e igualitario. Hay cuatro carreras (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, además de la doble titulación de Infantil y Primaria).

Son grados para las personas con inquietudes por los temas educativos, que sean críticas y analíticas con las situaciones y el entorno escolar.

Tanto el grado en Educación Infantil como el de Primaria buscan ofrecer profesionales especialistas en potenciar el desarrollo de todas las capacidades del sujeto, orientándolo de forma adecuada y equilibrada, proporcionando, en definitiva, una formación integral.

En Educación Social se forman profesionales dirigidos a la acción en entornos múltiples, complejos, interculturales, cambiantes y adaptativos.

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte capacita a sus alumnos para el desarrollo de su actividad profesional en cualquier campo de la Actividad Física y el Deporte.

Soluciones técnicas para la sociedad

La Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Almería ofrece seis titulaciones diferentes, de gran prestigio y que son muy demandadas por estudiantes de todo el país: Ingeniería Agrícola, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química Industrial.

El compromiso de la ESI es cumplir con las demandas de su entorno social y mejorar continuamente.Los seis grados que ofrece se caracterizan por ser de gran interés social, y sobre todo, por su versatilidad y fácil incorporación al mercado laboral. Los ingenieros formados en Almería destacan por la gran capacidad para resolver problemas, y para aplicar sus conocimientos al mundo real, aportando soluciones técnicas a los problemas de la sociedad, impulsando la creatividad y la innovación. La ingeniería es, sin lugar a dudas, un sector con un brillante presente y futuro.

Hay que destacar que Ingeniería Agrícola e Informática cuentan con sendos sellos de calidad otorgados por la European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE) a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Idiomas, cultura, historia y más

Los grados que ofrece la Facultad de Humanidades potencian –entre otras competencias– la creatividad, el pensamiento crítico y las habilidades sociales en un entorno privilegiado de comunicación personalizada entre profesor y estudiante.

Esta facultad ofrece cuatro carreras y un doble grado: Estudios Ingleses, Filología Hispánica, Historia, Humanidades y el doble grado en Estudios Ingleses y Filología Hispánica. La ordenación conjunta y simultánea de ambos Grados, favorecida tanto por su pertenencia a la rama de Artes y Humanidades como por la aplicación de los acuerdos andaluces de rama y el actual nivel de compatibilidad de ambas titulaciones en la Universidad de Almería, permite a sus estudiantes obtener una cualificación profesional filológica especialmente recomendable, en cinco años.

Historia forma a profesionales especializados en Historia Universal, de España, del Arte y la Geografía, y en sus conexiones con la Antropología y la Filosofía.

Por su parte, el título ofertado de Humanidades resulta sumamente atractivo para quienes quieren contar con una amplia y profunda formación en la cultura humanística.

Orientada al mundo laboral

Los grados de la Facultad de Derecho ofrecen una completa formación en el ámbito jurídico, con complementos de otras áreas de conocimiento, que les permiten a los estudiantes tener un amplio campo de salidas profesionales. Por ello tienen una alta empleabilidad, a lo que ayuda el hecho de contar con prácticas externas con instituciones públicas y privadas que permiten conocer de primera mano el entorno laboral.En la actualidad se ofertan tres grados —Derecho, Gestión y Administración Pública, y Relaciones Laborales y Recursos Humanos— y dos dobles grados — Derecho y Administración y Dirección de Empresas; y Derecho y Gestión y Administración Pública—.

Derecho tiene clara vocación práctica con el objetivo de que el graduado se encuentre en las mejores condiciones para acceder a cualquiera de las numerosas salidas profesionales que el mundo jurídico.Relaciones Laborales y Recursos Humanos forma para analizar el mundo del empleo, del trabajo y de los recursos humanos desde el enfoque empresarial, económico, jurídico, sociológico y psicológico.