La nieve llega a Almería: manto blanco en Calar Alto, Sierra Nevada y la Sierra de Gádor
Las primeras nevadas del otoño han llegado a las sierras de Almería. Este lunes 17 de noviembre un manto blanco ha cubierto algunas zonas elevadas de Los Filabres, Sierra de Gádor y Sierra Nevada. Los termómetros han llegado a cifras por debajo de cero, con -4,2 en lo más alto de la Sierra de Gádor, o rozando los 0 °C en Calar Alto.
A última hora de la mañana comenzó a caer la nieve sobre Calar Alto, como se puede ver en las cámaras exteriores del observatorio astronómico.