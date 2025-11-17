Las primeras nevadas del otoño han llegado a las sierras de Almería. Este lunes 17 de noviembre un manto blanco ha cubierto algunas zonas elevadas de Los Filabres, Sierra de Gádor y Sierra Nevada. Los termómetros han llegado a cifras por debajo de cero, con -4,2 en lo más alto de la Sierra de Gádor, o rozando los 0 °C en Calar Alto.

A última hora de la mañana comenzó a caer la nieve sobre Calar Alto, como se puede ver en las cámaras exteriores del observatorio astronómico.