La Mesa redonda Movistar + aborda el inexacto arte de vender un corto o una película

El círculo de la película no acaba con la última sesión de montaje, ni siquiera el día del estreno, sino que es necesaria una constante labor de promoción que permita hacer llegar el producto al público y, preferentemente, cuanto más sea éste, mayor será la balanza de beneficios y, por tanto, más confiarán en ese equipo de guionistas, productores o actores de cara a nuevos proyectos, mayores presupuestos… Por ello, el Festival Internacional de Cine (FICAL) ha incluido en su programación una mesa redonda con reconocidos expertos de la prensa y la comunicación para responder a una pregunta: ‘¿Cómo vender tu corto o tu película?’. Una cita que al igual que el estreno de Pin Cushion y la mesa redonda de ayer vienen de la mano de Movistar +.

Como ocurre con casi todo lo importante, esta pregunta no tiene una única respuesta, ni siquiera existen fórmulas magistrales fiables al 100%. Moderada por el periodista Custodio Pastor (El País), Alicia García de Francisco (EFE), Mari Luz Climent (DPA), Javier Zurro (El Español), Alberto Sestayo (eOne Entertainment España) y Sylvia Suárez (Zenit Comunicación) han compartido opiniones al respecto.

Alicia García de Francisco considera que uno de los errores más frecuentes en esta materia son los de “exagerar los productos de mala o dudosa calidad contando historias que no son, porque desde el primer momento hace que el periodista se ponga en contra. También se dan los casos en los que los directores no tienen una idea clara que contar al público”.

Desde este punto de vista, Alberto Sestayo ha subrayado esta necesidad, “si ellos no saben lo que quieren contar, el público menos”. Además, ha pedido también a actores y directores “que sean empáticos, porque una persona que ve, escucha o lee una entrevista tiene que terminar teniendo ganas de ir a verte, así que no cabe ni el aburrimiento o desgana que muestran algunos, que también en muchos casos puede deberse a timidez, pero son cosas que se entrenan”.

Mari Luz Climent considera que es clave que todo el equipo que va a hacer una promoción “sepan transmitir el titular, la esencia del producto en pocas palabras. Muchas veces intentan no repetirse y eso genera mensajes que no son los que deberían darse, es bueno tener imaginación pero tampoco pasa nada por repetirse”. También ha puesto el acento en el hecho de que, en muchas ocasiones, “pasa un año o año y medio desde la finalización del rodaje a las entrevistas de promoción y eso también afecta si no ha habido un trabajo continuo”.

Por su parte, Javier Zurro, ha asegurado que “tenemos que tener en cuanta una cierta dosis de sobresaturación de productos. No se pueden cubrir diez estrenos a la semana, por ello, las notas de prensa deberían ser más personalizadas según el tipo de público o lectores a los que queremos llegar. La misma entrevista puede ser muy interesante para los lectores de un medio pero no decir nada para otro”. También ha hecho hincapié en la necesidad de “generar un contenido previo, que el producto se venda desde el principio”. Como caso innovador e integral ha citado a ‘los Javis’.

Personalización del mensaje

Por último, Sylvia Suárez se ha mostrado de acuerdo con la “personalización del mensaje” y la necesidad de “enfocar los mensajes hacia las virtudes de nuestro producto, puede que nuestra película no sea la mejor, pero debemos hacer que se fijen en sus virtudes”. De igual forma, considera que por parte de las películas “se debe hacer una planificación casi desde la finalización del guión, para poder decidir estrategias, materiales durante el rodaje, para poder tener ese material complementario. Lo habitual es que quieran hacerlo todo al final, cuando el rodaje está terminado… Así todo es más difícil”. Como caso de éxito ha citado a Paco León, tanto con ‘Carmina y Amén’ o ‘Arde Madrid’ y también ha pedido a actores y actrices que entiendan que “la promoción también forma parte del trabajo”.