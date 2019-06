Acción y mucho ritmo con Zelda como anfitrión

La magia que desprenden siempre los títulos de Nintendo es una seña de identidad ya intrínseca que se repite en el tiempo. No necesitan gráficos de última generación ni físicas realistas. Solo les hace falta amor, pasión y dedicación en lo que hacen para conseguir verdaderas obras de arte que envejecen sin canas.

El último ejemplo lo tenemos con el nuevo título de acción, aventura y ritmo Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda que ya está disponible en exclusiva para Nintendo Switch. La última producción de Brace Yourself Games combina la jugabilidad rítmica de Crypt of the NecroDancer con los personajes, objetos y localizaciones de la serie The Legend of Zelda.

En Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda, cada movimiento que haga el jugador –ya sea moviéndose, atacando, defendiendo, o usando objetos—debe hacerlo al ritmo de la música, que incluye remezclas de temas clásicos de la serie The Legend of Zelda. Los Jugadores pueden elegir entre Link o Zelda para embarcarse en su aventura, cada uno con poderes y habilidades diferentes. En el juego, se aventurarán por un mapa de un mundo generado aleatoriamente en el que zonas clásicas como el desierto o los Lost Woods variarán en composición, por lo que no habrá dos partidas iguales.

Basta con realizar un solo movimiento equivocado para que tu personaje caiga, perdiendo todas sus rupias, llaves y objetos consumibles. Para ayudar en su travesía, Link y Zelda pueden visitar el Oráculo para comprar objetos que usar en su siguiente vida con la moneda del juego.

Los que quieran jugar a Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda a su manera, también podrán elegir entre varios modos, incluido el modo Permadeath, en el que cualquier movimiento en falso podría llevarte a empezar el juego desde el principio. Este es tu viaje y no hay una única manera de enfrentarte a él.