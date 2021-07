Buen periodismo taurino con Victoria Collantes y Gonzalo Bienvenida

Más lentamente de lo que todos desearíamos, la normalidad va regresando a nuestras vidas. Las tertulias culturales, suprimidas desde hace 15 meses, vuelven a celebrarse y, por cierto, con gran afluencia de público.

Fue el caso de la ofrecida por el Foro Cultural 3 Taurinos 3 en el Museo de la Guitarra, titulada ‘El periodismo taurino en el siglo XXI’, cuyos protagonistas fueron Victoria Collantes, la chica del micrófono en el callejón de Movistar, y Gonzalo Bienvenida, colaborador del diario El Mundo y otras revistas taurinas.

Tras la presentación de ambos a cargo de Juan Aguilera, presidente del Foro, tomó la palabra Victoria quien recalcó la conocida aseveración: “Lo que no sale en los medios de comunicación, no existe. Es necesario que los toros tengan un hueco en prensa, radio y televisión”. Gonzalo aseguró renglón seguido la dificultad de escribir crónica taurina ya que la leen entendidos y profanos en toros y hay que contentar a ambos sectores.

Y manifestaron casi al unísono la eterna duda: “si me hago con una información que puede dañar a la Fiesta ¿la publico, con lo que el mundo de los toros sufre menoscabo e incluso me veo enfrentado al sector, o no la cuento, con lo que me convierto en cómplice con mi silencio de lo que tenía oportunidad de denunciar?”Fue también Victoria quien puso el ejemplo de lo condescendiente que es la prensa deportiva con los futbolistas y lo crítica que es, en general, con los toreros. “El triunvirato toro, torero, público es la base de la Fiesta y los intereses de unos no debe sobreponerse a los de otros. Un buen periodista debe ser ante todo una buena persona y un buen aficionado. Yo me siento muy orgullosa de ser aficionada a los toros, a pesar de la politización y el acoso que sufrimos por algunos sectores”. Y Gonzalo apostilló: “Hay que medir las palabras para no dañar al torero ni al aficionado”.