“En Bulgaria se fue el equipo y me quedé solo en una tienda”

Seguro que recuerdan al míster del Real Madrid, Luis Molowny, al que recurría Santiago Bernabéu cuando las cosas le iban mal al equipo y le enderezaba el rumbo. En Almería también hemos tenido nuestro Molowny particular: un hombre de la casa que salvó al equipo del descenso a 2ªB en varias ocasiones; pero que donde se sentía a gusto era en el banquillo del filial. Es Alfonsín.

–Un canario salvaba al Madrid y un onubense al Almería.

–¡Ja, ja, ja! Pues sí, así es. Yo nací en Cortegana y me gustaba más el fútbol que los estudios. Hice hasta 4º de Bachillerato y el director, que era sevillista hasta la médula, me llevó a que me hicieran una prueba. Total, que con 16 años me quedé en el Sevilla At. Y con 20, me vine al Almería.

–Fue el año que nació la Agrupación Deportiva, en 1971.

–Sí, fui de la primera plantilla que se formó, en Regional Preferente, hace ya 50 años. Subimos a 3ª, 2ªB y 2ª pero una grave lesión de ligamentos en el tobillo me hizo retirarme. Una pena porque aquel año ascendimos a 1ª y no pude jugar más.

–Tengo entendido que fuiste un fichaje barato...

–¡Ja, ja, ja! Si te digo mi primer sueldo, no te lo crees: ¡3.000 pts! Es cierto que teníamos una ficha al año mucho mayor pero mi sueldo mensual era ese.

–El míster Errázquin te puso lo de ‘Alfonsín’.

–Porque decía que tenía cara de niño... y eso que ya había cumplido 20 años. Pues con Alfonsín me quedé hasta el día de hoy.

–Hierro; Alfonsín, Mantecón, Garrido...

–Aquella fue la zaga que ascendimos a 2ª con Enrique Alés de entrenador. Era un hombre trabajador y un gran estratega, un adelantado a su tiempo pero que sólo estaba una temporada en los equipos y se iba.

–Y llegó Maguregui...

–Por extraño que parezca apenas preparaba la estrategia. Él ponía su famoso ‘autobús’, balones ‘a la olla’ y que Rolón los bajase de cabeza. Jugaba sin medio campo, de la defensa a los delanteros. Le dio buen resultado, ciertamente, y subimos a 1ª.

–Y con un equipo casi amateur, a Primera.

–La mayoría de jugadores éramos de la cantera o llegaron en 2ªB con la carta de libertad: Rojas, Maxi, Unamuno, Jeromo, Paniagua, Piñero, Espejo... grandes profesionales y amigos, con los que sigo en contacto

–Pero en Bulgara te hicieron una buena faena...

–¡Ja, ja, ja! Jugamos allí partidos de pretemporada. Un día fuimos a una gran tienda y empezamos dar vueltas por allí. Total, que cuando salí, se habían ido todos y estaba solo, sin saber palabra de búlgaro ni siquiera el nombre del hotel. A la hora de comer me echaron en falta y el autocar volvió a por mí. Y allí estaba yo, tres horas en la puerta sin moverme.

–Título de entrenador nacional y al banquillo... de la UD.

–Sí, ya había desaparecido la AD y Alfonso García me llamó para el filial y formar tándem con Casuco; él ascendió a los grandes a 2ª y yo a los niños, a 3ª. A partir de entonces, siempre que cesaban a un entrenador ocupaba yo el banquillo provisionalmente y salvé varias veces al equipo.

–Jugador en el primer partido del ‘Juan Rojas’ y entrenador en el último.

–En el partido inaugural ante Ath. Bilbao me tocó marcar a Chechu Rojo; y en el último que se jugó allí, nos salvamos ganando 2-1 al Sporting conmigo en el banquillo. Inauguré y clausuré el campo.

–¿Qué te hizo Cervián?

–¡Ja, ja. ja! En un entrenamiento me dio un balonazo al ir al cruce que me dejó inconsciente. Al recobrar el sentido y ver tanta gente alrededor, creía que me había dado un infarto.

–Y tus últimos años en la UD, como ojeador.

–Viajaba por España y Portugal a mirar jugadores y para hacer informes técnicos de los rivales al entrenador. Así estuve hasta que en 2016 me jubilé tras 50 años entre la AD y la UD.

–¿Algún homenaje?

–No, ningún reconocimiento a mi labor de medio siglo. Lo mejor, los muchos amigos que hice.

–Las cosas de Almería...