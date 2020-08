“Los Coloraos son la imagen de la rebeldía frente a la opresión”

Sus años como educadora e historiadora le han reportado un conocimiento de la historia almeriense. Con tan solo 22 años, al terminar la carrera fue “la primera en 1978 que escribió el primer libro sobre La historia y estética de los Indalianos. Hoy, a las 10:30, María Dolores Durán será la oradora de Los Coloraos 2020 en un salón de plenos con aforo reducido para cumplir con las medidas de seguridad.

–¿Cómo surgió la oportunidad de ser la pregonera de los Coloraos?

–A lo largo de estos años he tenido la oportunidad de colaborar con diferentes Instituciones, organizando distintos eventos culturales como publicaciones, exposiciones de pintura, históricas y otras manifestaciones artísticas. El alcalde sabe de la pasión que pongo en todo lo que hago, sobre todo si está relacionado con el arte y la historia de Almería. Así que cuando me comunicó que había pensado en mí para ser la pregonera de los Coloraos sentí un gran orgullo el representar a nuestra ciudad y más aún en un momento tan importante como en la conmemoración de los Mártires de la Libertad.

–¿Le sorprendió?

–Fue una sorpresa muy grande ya que nunca se espera una noticia de ese calibre. A lo largo de mi vida profesional he recibido muchísimas satisfacciones, pero reconozco que quizás por lo inesperado de la noticia y la ilusión que conllevaba, la designación ha superado todas mis expectativas.

–¿Qué supone para usted ser la pregonera de este año?

–Hay una amalgama de sentimientos donde la responsabilidad de representar a mi ciudad pesa muchísimo más que cualquier otro adjetivo que se pudiera añadir. Pero junto con ese nudo que seguro tendré en la boca del estómago, también aflorarán las incontables muestras de afecto y de ánimo de familiares, amigos, compañeros, antiguos alumnos… que ven en esta elección un pequeño reconocimiento a la labor callada y abnegada de todos los docentes que día tras día, generación tras generación, se dedican a la impagable tarea de educar a los más jóvenes.

–¿Qué pretende transmitir?

–Sin duda y hoy más que nunca, creo que los profesores debemos transmitir fundamentalmente un sistema de valores. Ahora mismo es el mayor bien que necesita nuestra sociedad: respeto, educación, solidaridad, compañerismo, esfuerzo, abnegación, empatía… Todo eso está muy por encima de los conocimientos de historia o de ciencias, que también son importantes pero que se quedan en un segundo plano frente a los grandes pilares que deben presidir el género humano.

–¿Qué valores son los que destacaría de los Coloraos?

–Una vez resaltada la importancia de la educación habría que señalar el gran desconocimiento por parte de muchos almerienses de las circunstancias que rodean al hecho histórico que nos ocupa. Sintetizándolo muchísimo, tras la Guerra de la Independencia, España pierde la gran oportunidad de sumarse a las corrientes ilustradas que se van afianzando en Europa. Los Coloraos forman parte de una muestra residual de libertad y constitucionalismo que va asomando lentísimamente en España a lo largo del siglo XIX y XX, para hacerse plenamente patente desde el restablecimiento de la democracia en 1978.

–¿Qué valores de los Coloraos se podrían aplicar en estos tiempos?

–Es muy difícil extrapolar tiempos con más de dos siglos de diferencia, pero hay una serie de valores de los que cada vez somos más conscientes que son imprescindibles en nuestra sociedad. Los Coloraos son rebeldes ante las injusticias de su tiempo luchando contra la opresión de un absolutismo completamente alejado de nuestro concepto actual de sentido de la ley. La pandemia nos ha dejado numerosos ejemplos de solidaridad y respeto hacia unas normas que todos entendemos que son imprescindibles y sin embargo encontramos continuamente ejemplos de insolidaridad, incivismo, desprecio al bien común y lo más triste es que no solo ponen en riesgo su propia salud sino también a de los demás. Los colorados son la imagen de la rebeldía frente a la opresión y esa frontera es intemporal.

–Actualmente, ¿dónde ve que peligran las libertades y los derechos?

–Los derechos humanos van ganando terreno, en líneas generales, década tras década, consiguiendo conquistas para la humanidad en general que hace años eran impensables, como hoy podemos comprobar en los derechos de la mujer, de los niños, de los inmigrantes, de los trabajadores, de los marginados… habría quizás que insistir y potenciar en los derechos de los más desprotegidos.

–¿Qué líneas va a seguir en su discurso?

–Quizás por deformación profesional insista en fomentar el aspecto pedagógico que se encierra en los Coloraos. En la importancia de que llegue a todo el pueblo su mensaje, que se potencie su conocimiento en las aulas mediante actividades más lúdicas y menos memorísticas.

–¿Qué pregón a los Coloraos le ha marcado de alguna manera?

–He estado en alguno de ellos, y puesto a destacar alguno, recuerdo especialmente el impartido por el antiguo alcalde Fernando Martínez que como especialista en Historia y como uno de los propulsores de este homenaje estos últimos años, estoy segura que le llegaría a lo más profundo de su ser.

–¿A quién se lo va a dedicar?

–A todas las personas que saben transmitir sosiego, ganas de vivir, hacer la vida cotidiana más agradable y llevadera a los que le rodean, cuando surgen enfermedades con mayúscula, no dejando nunca de tener ilusiones y ganas de seguir con proyectos profesionales y familiares. En especial a mi marido Antonio Galindo. Y por supuesto a mis alumnos que han querido ser receptivos con mis humildes explicaciones y de los que me siento orgullosa de que algunos de ellos me hagan referencia a esos tiempos que compartíamos juntos y nuestras visitas al patrimonio almeriense tanto arquitectónico como escultórico y pictórico.