Cupón de la ONCE dedicado a la mujer.

El presidente de Diputación Provincial de Almería, Javier A. García, y la diputada de Igualdad, Carmen Belén López que, junto a otras autoridades, han arropado la presentación del cupón que la ONCE ha editado para conmemorar este año el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las autoridades han mostrado su apoyo a esta causa, que se presenta bajo el lema 'Generación igualdad', y que pretende reivindicar y sensibilizar sobre los derechos de las mujeres.

El presidente de Diputación ha explicado que los más de 400 agentes vendedores de ONCE en Almería "van a llevar hoy un mensaje más a favor de la igualdad entre el hombre y la mujer. Es necesario y fundamental colaborar con acciones de este tipo. A lo largo de todo el año ONCE hace actividades para fomentar la igualdad, por la que luchan día a día. Gracias a organizaciones como la ONCE hoy en día hay muchas personas que tienen un futuro, un porvenir y dignidad. Por eso, desde la Diputación Provincial de Almería vamos a seguir apoyando cualquier acción encaminada a mejorar la calidad de vida de las personas".