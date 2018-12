Mundos en miniatura con las figuras de Playmobil para ayudar a Argar

Como sucediera en la película Una vida a lo grande, pequeños mundos se recrearon en la gran exposición de Playmobil que se inauguró ayer oficialmente en la calle Juan Lirola, 7. La presidenta de Argar (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería), Rosa María Onieva, estuvo acompañada del alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, otros concejales y responsables de otras entidades.

Es el tercer año que se celebra la exposición. “Se ha podido realizar gracias a la ayuda de los colaboradores, de los coleccionistas y el señor que nos deja el local. Hay mucha gente detrás. Este año hay 8 coleccionistas, se ha sumado uno que se enteró de la muestra y ha querido estar con nosotros”, explica Onieva.

El donativo para ver la muestra es de 2 euros y gratuito para los niños menores de 3 años. se puede ver hasta el 4 de enero. “Es una exposición que gusta muchísimo, se sale de la norma. Tiene un Belén y disfrutan personas de todas las edades, niños e incluso los abuelos. Viene gente incluso de fuera de Almería”, apunta la presidenta de Argar.

Un circo, castillos con dragones, un puerto... Multitud de recreaciones que traen multitud de recuerdos, despiertan la imaginación y, lo principal, conseguir fondos para la Asociación. “Nuestro objetivo es abrir todos los días las puertas de Argar y estar preparados para atender a las familias que es nuestra razón de ser. El proyecto más inmediato en el que tenemos toda la ilusión puesta es en el materno infantil. Vamos a hacer todo lo posible para que nuestros niños tengan un habitáculo lo más humanizado posible y acomodado a sus necesidades”.

El alcalde de la ciudad de Almería asegura que de todas las actividades que celebra Argar durante el año “quizá esta sea la más entrañable de todas. Esta exposición empieza siendo un Belén, pero realmente es una verdadera exposición tematizada, con figuras de Playmobil, que es espectacular. Es una manera muy bonita de contribuir con una asociación que es modélica, que es referente dentro del tercer sector por todo lo que hace y todas las personas a las que ayuda, a los padres y madres de niños con cáncer de nuestra provincia. Siempre que Argar convoca, la sociedad responde de manera ejemplar porque somos conscientes de que hay que ayudarles. Su tarea no la puede hacer nadie, nada más que ellos”.

La visita de Fernández-Pacheco a la muestra le ha traído recuerdos de infancia: “Los Playmobil son un clásico en las familias españolas. Yo con mi hermano he tenido muchos y me ha dado sana envidia no haberlos guardado. Todos hemos jugado con Playmobil y es uno de los alicientes de esta exposición. Recordamos el barco pirata o el fuerte. Todos queremos que nuestros hijos sigan jugando con ellos”.

Después de que la Junta de Andalucía deje sin subvención a Argar, el alcalde quiso valorar el trabajo de la Asociación: “Más que calificar esa actuación de la Junta, hay que hablar bien de Argar. El papel de los colectivos del tercer sector es fundamental, no compiten con las administraciones sino que nos complementan, nos hacen mejores y nos facilitan nuestro trabajo. Ellos hacen algo que no podemos hacer nosotros, que es el trabajo de apoyo, arrope y acogida. Ninguna administración lo va a hacer nunca ni la mitad de bien como lo van a hacer ellos. De entre todo el tejido asociativo Argar es un auténtico referente. Lo primero que cabe esperar de las administraciones es que nos molestemos y lo segundo es ayudar a los que ayudan. Y aquellos que no lo entiendan y que pongan palos en la rueda del desarrollo de una actividad tan bonita como la que hace Argar, tienen que tener problemas de conciencia y trabajar para solucionarlo”.