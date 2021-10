Far Cry 6, la revolución llega a los shooters

Allá por el año 2004, la para muchos desconocida desarrolladora de videojuegos Crytek (¡ay esos Crysis!) publicaba uno de los juegos más punteros tecnológicamente de toda la década: Far Cry, un shooter en primera persona que sentó las bases de una saga que hoy día, en pleno 2021, acaba de alcanzar en su sexta entrega numerada(cuenta con varios spin-off) la madurez y la perfección en una fórmula que intensifica el concepto de mundo abierto dotándolo de tantas encomiendas que, por momentos, llega a ser abrumador.

En esta ocasión viajamos desde Montana en Estados Unidos (Far Cry 5) a Yara, un paraíso tropical congelado en el tiempo ubicado en el corazón del Caribe. Allí nos tocará experimentar la emoción y el caos de una guerrilla al unirnos a la revolución que busca librar a la gente de Yara del yugo opresivo del dictador Antón Castillo, y su hijo adolescente, Diego, interpretados respectivamente por Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) y Anthony Gonzalez (Coco).

Un dúo de villanos carismáticos marca de la saga en cada una de sus entregas que tendrán como némesis a Dani Rojas, habitante de Yara y excombatiente que participa en el movimiento guerrillero al ver que la brutalidad de Antón crece cada vez más, con el fuego de la revolución propagándose por todo el país. Y la primera novedad jugable en este shooter en primera persona es que podremos escoger entre una de las dos identidades de Dani (hombre o mujer) y unir sus fuerzas a un diverso reparto de personajes que incluye a Clara García, líder del grupo revolucionario Libertad, y a Juan Cortez, un antiguo espía de la KGB y maestro en técnicas guerrilleras. Juntos, todos ellos lucharán por acabar con el tirano.

Y a partir de ese momento, en solitario o en modo cooperativo para dos jugadores, nos tocará explorar un mundo abierto vasto y lleno de contrastes, desde sus exuberantes junglas hasta las ciudades en decadencia en una clara inspiración a Cuba. Y como todo buen Far Cry, nos tocará abrirnos paso por la isla luchando por tierra, mar y aire contra el ejército de Antón en una guerra de guerrillas en las que habrá que conquistar campamentos enemigos, reclutar a soldados rebeldes para la causa y buscar recursos con los que mejorar armas y equipamiento. Todo ello con un gunplay frenético y alocado marca de la casa que nos incita a no dejar de disparar (aunque si te gusta el sigilo también puedes optar por ello).

Sus toques roleros de personalización y su alocado gunplay son un cóctel perfecto

Y aquí llega otra de las novedades de esta sexta entrega numerada, el espíritu “Resolver”, o lo que viene siendo usar todo lo que encontremos por la isla para sembrar. Y los ejemplos son más que esclarecedores: desde una ametralladora que aprovecha el mecanismo de una moto hasta una mochila que funciona como misil guiado, pasando por un lanzadiscos en el que suena ‘Macarena’. Todo vale para poner en jaque a Antón Castillo, que se erige como uno de los jefes más icónicos de la saga gracias a la gran interpretación de Esposito.

Otra de las novedades de esta entrega versa precisamente en la personalización tanto del equipamiento como de las armas. En esta entrega, como ya sucediese en la última trilogía de Assassins Creed, se da un pequeño giro al RPG más clásico y podremos moldear a Dani Rojas a nuestro antojo con multitud de prendas que nos bonifican la armadura, la rapidez de recarga, la resistencia al fuego... y que conforman también sets con bonificaciones. ¿Alguien ha dicho lootear hasta el último rincón de Yara?

Si has pensado como el que suscribe estas líneas, prepárate porque es un vasto mundo con multitud de lugares de interés y tesoros (los piratas también pasaron por aquí). Pero para facilitarnos la labor, podremos usar caballos, vehículos de todo tipo (incluso tanques y helicópteros) y extraños vehículos improvisados. Y no solo eso: también formarán equipo con camaradas animales, como Chorizo, el adorable perro salchicha o Guapo, un hambriento cocodrilo que abren un nuevo abanico a la hora de afrontar los retos que se nos presentan.

Una aventura épica y llena de tareas y misiones secundarias (las peleas de gallos son todo un tributo a la saga Tekken) que nos llevará a invertir un centenar de horas para superarla si queremos ser completistas. Si no nos dejamos llevar por la fiebre del loot, la historia principal superar holgadamente las 30. Así que hay juego para rato.

Visualmente es un juego puntero, adolece en algunos casos de texturas y modelados reciclados de otras entregas, pero en términos globales ofrece lo que se espera de una producción Triple A. Nosotros hemos podido analizar el juego gracias a una clave que nos ha facilitado Ubisoft España en PS5 y corre a 4K nativos a 60fps sin despeinarse.

En cuanto a su apartado sonoro, el juego viene doblado en español latino en consonancia a la ubicación de la aventura y cuenta con una banda sonora contundente.

Far Cry 6 quiere buscar su particular redención con una nueva entrega que parece más sopesada y madura que las anteriores. O al menos quiere demostrar que trae un buen número de novedades y un enfoque diferenciado con respecto al de sus hermanos sin olvidar lo aprendido durante todos estos años. La fórmula ya ha alcanzado en esta entrega su cénit con un mareante número de actividades y pese a que es un juego divertido, macarra y desternillante, ya pide a gritos una renovación. Eso sí, no quita que sea totalmente recomendable y adictivo de principio a fin.