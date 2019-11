Fernando Jiménez Robles, primer premio del VII Concurso Internacional de Fotografía.

Uno de los elementos fundamentales del Cine es la imagen y, por ello, el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), en su apuesta por implicar a más artes en las actividades paralelas del festival, ha celebrado por séptimo año el Concurso Internacional de Fotografía ‘Almería, Tierra de Cine’. Un certamen en el que el jurado ha declarado vencedor a Fernando Jiménez Robles, con la serie ‘Escenas de un Far West’. El segundo puesto ha sido para Eduardo Hernández de Haro y ‘Tierra de pitas’, mientras que el tercer puesto ha sido para Leo Barco, con su serie ‘El mar y las rocas, diálogo continuo’.

Las obras de los tres vencedores, junto con las de sus compañeros finalistas: Antonio Luis Martínez (‘Variables permanentes’), Francisco Úbeda Llorente (‘La noche. El sur’), José Ramón Luna de la Ossa (‘Almería en los cinco sentidos’) y Manu Méndez (‘Colas de dragón) se pueden visitar desde hoy y hasta el próximo viernes, 22 de noviembre, en la sala de exposiciones del Edificio Alfareros de la Diputación Provincial (calle Rambla Alfareros, 30), en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas.

El diputado de Cultura, Manuel Guzmán, ha inaugurado hoy la muestra recordando que “el objetivo de este certamen sigue siendo el de potenciar y difundir los escenarios naturales de la provincia de Almería que han servido, o pueden servir, para el rodaje de cualquier obra audiovisual, promoviendo además la creatividad y originalidad, tal y como han demostrado los siete finalistas”.

Por su parte, el director de FICAL, David Carrón, ha indicado que “el concurso viene a completar esa presencia de otras artes en el marco de FICAL, tal y como hemos hecho también con la música, con el magnífico concierto de anoche con la Orquesta Ciudad de Almería”.

Fernando Jiménez, el ganador del certamen se ha mostrado doblemente satisfecho. Por su victoria y también “por la apuesta que hace Diputación, no sólo por el cine, sino por integrar la fotografía de cine en el marco del festival”. En la misma línea, el segundo clasificado, Eduardo Hernández de Haro, ha explicado sobre sus fotos que su intención era “encontrar algo diferente ya que, afortunadamente, nuestros paisajes son muy conocidos. Por eso me he querido centrar en las pitas y darle un toque variado y original”.

También ha estado presente Manu Méndez, otro de los finalistas que, pese a no haber contado con premio, ha valorado de manera muy positiva su selección como finalista. “En mi trabajo intenté centrarme sobre todo en las colas de dragón del desierto, dándole una visión diferente, más intima, con patrones o texturas de la roca”.

El VII Concurso Internacional de Fotografía ‘Almería, Tierra de Cine’ cuenta con una dotación de 1.900 euros en premios, repartidos en 1.000, 600 y 300 euros para cada uno de los tres primeros clasificados.