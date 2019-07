Francisco Blay: “La mayoría de alumnos vienen para seguir avanzando”

Un Paseo de Ministriles por las calles del pueblo convierte al curso de Sacabuche en uno de los grandes atractivos de los talleres del XVIII Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco. Mañana, a partir de las 12:00 horas, el pueblo resonará y uno de los responsables de la organización es el director del curso Francisco Blay, miembro de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, del grupo de metales Royal Brass Quintet y del grupo de música antigua Ministriles Hispalensis.

En el curso de Sacabuche se pueden ver rostros conocidos: “Tenemos la mayor parte de los alumnos de otros años, incluso alguno por cuarto año consecutivo, algo está pasando aquí. Contamos con un chaval nuevo y todos están en Superior de Trombón Moderno. El sacabuche están en algunos conservatorios como segundo instrumento o iniciación. Es España, solo en Barcelona y Madrid”.

Pero el gran día se acerca y es el Paseo de Ministriles que se celebra mañana: “Este año tenemos el hándicap de este paseo musical. Hemos invitado a varios músicos profesionales que van a tocar la chirimía, las flautas de pico, sacabuches y percusión. La idea es que los alumnos acompañen y participen en ese concierto de pasacalles”.

Los músicos recorrerán cuatro espacios diferentes e interpretarán tres piezas distintas en cada lugar. Dietmar Roth, vestido de época, será el encargado de contar la historia de cada rincón velezano. El repertorio elegido son danzas renacentistas de Thoinot Arbeau, Tielman Susato y Claude Gervaise. Habrá persución, coro y mucha historia. “El objetivo es que todo el mundo disfrute”, asegura Blay.

Francisco Blay señala que este año ha tenido que organizar ambas cosas porque “tenemos que repartir muy bien el trabajo para llegar a todo y también seleccionar la música que vamos a hacer en la audición, que vamos a interactuar con Canto, Coro y Viola da Gamba. La mayoría de los alumnos vienen para seguir avanzando con el instrumento”

Además, El docente explica con ilusión que el año que viene se cumplirían los primeros diez años desde que le propusieron iniciar con el primer taller de Sacabuche. “Este es mi octavo curso, pero empecé hace 9 porque el segundo año se tuvo que cancelar” A lo largo de este tiempo he conocido a gente muy interesante. Además del profesorado, también me he enriquecido con Bernard Vincent y Paco Andújar, a las conferencias que he podido asistir. No solo ha sido un trabajo como profesor, ha servido para seguir aprendiendo y formándome”.

Aunque es de los más veteranos del Festival, “vengo con la misma ilusión que el primer día. Me guardo el programa que he hecho ese año para no repetir nada al siguiente. Trabajamos piezas que tengan coherencia con la temática del curso y si no lo tienen algo más difícil para que los alumnos que se iniciaron hace más años toquen cosas más complicadas. Cada año siento como un gusanillo, siempre intento que la fecha no me coincida con mi trabajo. Tengo que arreglarlo para venir. En este año he tenido que pedir permiso, favores...”.