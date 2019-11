Gala para no bajar la guardia en la lucha contra el SIDA

No bajar la guardia ante una enfermedad es el objetivo de concienciación de la II Gala Benéfica y Solidaria para la lucha contra el SIDA Somos Diversidad, que además cumplió con un fin benéfico como es la recaudación de fondos para la Federación Nacional de Lucha contra el SIDA. Los maestros de ceremonias fueron Mar Segura y Fran Torres.

El evento comenzó con el posado en photocall de los protagonistas y la puesta de los lazos rojos, símbolo de esta lucha, que se conmemora mundialmente el próximo 1 de diciembre. Antonio Ferre, presidente de Colega, no dudó en dejar un mensaje de sensibilización: "Queremos hacer hincapié en la importancia de que cada persona sepa su estado serológico en relación a esta infección, así como evitar un diagnóstico tardío del virus. Hay que acabar con el desconocimiento sobre la enfermedad abordando aspectos como la indetectabilidad, la salud sexual y los diferentes grupos y comunidades más vulnerables a la infección".

El presidente quiso dejar claro que "no debemos relajarnos ante una enfermedad que sigue muy presente y que no entiende de edades, clases sociales y, por supuesto, no distingue por orientación sexual o identidad de género".

Antonio Ferre manifestó que con este tipo de acciones de concienciación "queremos acabar con el estigma que aún persiste y que, en muchos casos, es un freno para el acceso de estas personas al sistema sanitario porque la población aún sigue teniendo miedo al VIH y a saber el resultado de la prueba de detección. Por conclusión, surge más por miedo a las consecuencias sociales que a las médicos".

En la gala se entregaron una serie de reconocimientos. Rindieron homenaje póstumo a la doctora Mari Carmen Gálvez por su gran labor como jefa de sección de enfermedades infecciosas en el Hospital Torrecárdenas. También se distinguió por su labor social a Marta Bosquet, presidenta del Parlamento Andaluz; a Sonia Ferrer, como diputada del Congreso; a Ángeles Martínez, como diputada de Bienestar Social de la Diputación de Almería; y a José María Morales, directivo del Grupo empresarial VeraImport por su implicación en esta causa.

La gala contó con sorteos y pujas, además de un desfile de moda creado específicamente por el diseñador almeriense Sergi Regal, que ya ha vestido a artistas como Pastora Soler, Mónica Naranjo y Soraya, entre otras. Los complementos lucidos eran de Fran García.

La chef Yolanda García colaboró de forma altruista con la creación de platos singulares específicos para el evento y la banda sonora corrió a cargo de Los Vinilos. Entre las empresas colaboradoras se contó con Viajes El Corte Inglés, con su sección LGBTI, y la Escuela de Arte de Almería, que fue la encargado de elaborar todo el diseño de promoción de la gala.