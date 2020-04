George Christie, confinado en España para rodar la serie de moteros en Almería

Decidió no salir de España cuando comenzó la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus y se quedó en una casa en Málaga para esperar con el rodaje que llevarán en la provincia de Almería de la serie Marked-The Unforgiven, inspirada en una novela de George Christie.

El escritor tenía un vuelo VIP de regreso a California debido al COVID-19 y se negó a tomarlo. “Me sorprendió la reacción al respecto de muchos de mis seguidores en redes sociales. Lo que realmente sucedió fue que uno de los productores, Sutish Sharma, de la serie que estamos filmando en España, Marked-The Unforgiven, se acercó a mí y me dijo que el servicio de streaming quería que todos se fueran a casa durante un mes más o menos hasta que pudiera verse el impacto total de esta pandemia. Me reí y le dije a Sutish que amo España y que tengo buenos amigos en Almería y Málaga y que realmente no tengo ganas de irme. Hubo silencio en el otro extremo de la línea y le dije a Sutish: mira, en la vida cuando llega la adversidad, algunos chicos corren y otros se quedan. ¡Yo me quedo!. Y continué diciéndole: huir de los problemas nunca resolvió nada. Lo siguiente que sé es que hay anuncios de la serie conmigo diciendo eso mismo por todo el mapa”.

El escritor describe su novela que se adaptará a una serie de televisión: “Escribí una novela de ficción basada en mis experiencias vitales llamada Marked y en ella se basa el programa. Se trata de un club exclusivo de moteros un Ventura (California) que solo tiene miembros que sirvieron en el ejército estadounidense y el fundador es un ex marine francotirador que sirvió en Vietnam. Es una novela pero tiene humor, mucha ironía y algunos momentos conmovedores. La estamos filmando en Almería, que irónicamente se parece a Ventura (California) y en escenarios de Estocolmo (Suecia) y Madrid (España). Realmente creo que el espectáculo será un éxito, ya que hay algunas conexiones en la historia fantásticas y giros en la trama que creo que los espectadores realmente disfrutarán”.

George Christie explica cómo surgió esta oportunidad:“Realmente todo comenzó en la mente del productor de Hollywood, Pat Andrew, de la productora Wanda-Halcyon Television. Pat Andrew no es solo alguien con quien trabajo, sino también un gran amigo. Pasamos aproximadamente un año tratando de descubrir cómo adaptar la novela para adaptarla a la actualidad. Es uno de los mejores hombres creativos en el negocio dedicado a la gestión de estudios, si hablas con cualquier escritor que trate con él, te dirán que consigue a escritores y artistas mejor que cualquier otro productor Hollywood. También está Sutish Sharma de New Street Pictures, Londres, que es un gran tipo con un gran sentido del humor. Estoy además realmente orgulloso de trabajar con el gran equipo creativo de la agencia Hormiguea, en Almería. José María Gómez y José Carmelo Morillas realmente entienden el concepto del proyecto. Ejecutivos, equipo de producción, etc. ha sido una verdadera alegría trabajar con ellos desde el primer día”.

Actualmente, se encuentra confinado en Málaga: “Vivo en un hermoso apartamento en Málaga y la producción tiene un excelente apartamento para mí en Almería, pero aún no lo he visto, ya que no me mudaré hasta mayo”.

El escritor fue presidente del Club de Motociclistas Hells Angels y además tuvo una autorización de alto secreto del Departamento de Defensa de los EEUU: “ “Desde el exterior supongo que pareceré un personaje sacado de una novela de Raymond Chandler, pero la verdad es que dejé a los marines y fui a trabajar para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y, durante ese tiempo, tuve una autorización de alto secreto aprovechando mis horas libres para hacerme amigo de algunos chicos del mundo de las motocicletas; amamos las bicicletas, amamos la libertad y amamos a Estados Unidos. En algún momento de los años setenta supe que no podía hacer ambas cosas, así que me convertí en miembro de Full-Patch en 1976 y me convertí en el presidente del club de Ventura (California) por varias décadas. Me retiré de los Hells Angels en 2010 y me convertí en escritor”.

Su primera novela de éxito fue El exilio en Front Street: mi vida como un Hells Angels y más allá. Christie rememora su primera experiencia como actor: “Diría que soy más conocido por una serie de seis capítulos que hice en History Channel llamada Outlaw Chronicles que cubrió mi vida en los Hells Angels. La mejor manera de resumir la serie sería decir: Es mi recuerdo de los buenos tiempos con una banda de hermanos que aman la libertad y la aventura. Estoy realmente orgulloso de ese programa”.

El actor y escritor explica su situación actual: “Soy un hombre renacentista, así que tengo muchas caras. Puedo decirte que algunas de las personas más inteligentes, leales y confiables que he conocido fueron miembros de los Hells Angels. Por supuesto, he cambiado mucho desde que me jubilé y me convertí en escritor y actor a tiempo completo. El productor Pat Andrew me dijo una vez que la cadena le preguntó qué tipo de persona era, y Pat dijo lo siguiente: ¡La encarnación viva de Hans Solo de Star Wars!. Así que después de escucharlo, pensé que era una evaluación justa. Soy muy leal con mis amigos y familiares, por supuesto, y trato a todos con respeto, pero no sufro a aquellos que son considerados tontos”.

Se rumorea que su hija en California es abogada y representa a uno de los grupos estadounidenses que está tratando de comprar el equipo de fútbol del Málaga CF: “Como cualquier padre estoy muy orgulloso de mi hija Moriya. Trabajó muy duro para convertirse en una abogada exitosa en Estados Unidos. Con respecto a sus clientes, no puedo comentar nada. Esa es su vida y siempre le he enseñado a mi hija a respetar la confidencialidad. Diré que cuanto más venga a reunirse en España, más tiempo pasaré con ella, lo cual es una alegría”.