La Hermandad de la Estrella reconoce al alcalde por la promoción de la Semana Santa.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha pronunciado en la tarde de ayer, sábado, tarde el pregón de Semana Santa de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Estrella de la barriada de Regiones (Almería). Se trata del X Pregón, una tradición que retoma la Hermandad con el objetivo de volver a perpetuarla en el tiempo y que el diputado ha tenido “el honor y el privilegio” protagonizar junto al alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, quien le ha presentado ante una Iglesia de San Isidro llena de fieles y hermanos de la Estrella.

Tras la ceremonia, la Hermandad de la Estrella ha querido reconocer al alcalde de Almería por “posicionar y promocionar la Semana Santa de Almería tanto en el ámbito andaluz como nacional”. En esta línea, el alcalde ha centrado el mérito en las hermandades y cofradías que trabajan todo el año para hacer brillar la Semana de Pasión. Ramón Fernández-Pacheco ha asegurado que “hay una idea que me gusta repetir cada vez que puedo y lo hago además porque estoy convencido de que llevo razón: no hay en toda Almería un colectivo social con más dinamismo y capacidad de resolución que el movimiento cofrade. Es el que ha pilotado la consecución de la declaración de Interés Turístico Nacional para nuestra Semana Santa. Gracias a esa actitud, la Semana Santa de Almería vive un época de plenitud y expansión que no sólo debemos consolidar, sino que debemos seguir proyectando fuera de Almería, como estamos haciendo con la campaña ‘Pasión a un Paso’ en Málaga, Granada y Jaén”.

En esta línea, el alcalde de Almería ha felicitado a la Hermandad de la Estrella por su capacidad de unión entre los vecinos de Regiones. “La Estrella es el alma, vida y motor de Regiones, antes, durante y después de Semana Santa. Y cuando un barrio se dinamiza a través de la unión de sus vecinos, ese barrio crece, ese barrio avanza y ese barrio hace ciudad”.

Manuel Guzmán ha comenzado su pregón haciendo suyos los versos hechos oración a la madre de la Estrella de un cofrade almeriense, Paco Vargas. Además, ha explicado la ilusión que le hizo la llamada del Hermano Mayor: “Cuando recibí la llamada de nuestro hermano Mayor Rubén, en ningún momento se me pasó por la cabeza cual sería el alcance de la misma. Pensé que sería algo relacionado con el paso del misterio, que necesitaría el teléfono de alguien del ayuntamiento de cara al nuevo recorrido de este año. Pero nada de esto fue así.

Me decía que habían pensado en mí para ser el pregonero; mentiría si os digo que el corazón no me dio un vuelco, un vuelco lleno de razonable miedo, preocupación y muchos más interrogantes que en ese momento uno se hace. Con mis modestas palabras sólo intentaré transmitiros lo que esta Hermandad remueve en mi alma. Sólo os pido que oigáis a este pregonero como lo que es, un hermano más que hoy tiene la oportunidad de deciros lo que siente”.

El pregón es todo un homenaje a los hermanos que, durante todo el año, esperan a procesionar en ‘La Estrella’ cada domingo de Ramos. Un recorrido emocional desde la salida de la Iglesia hasta el regreso y entrada al templo por la calle Alta de la Iglesia. Además, ha recorrido la historia de una Hermandad que desde que se fundara en 1991 por Manuel Navarro, Manuel López, Juan Cerezo y José Antonio Sanchez Santander, tuvo muchos escollos que salvar.

“Se empezó de cero, hubo que tallar las imágenes, hacer los pasos, buscar sitios como un patio cercano o un instituto como el Alhamilla para poder salir. Hubo que arreglar la iglesia, hacer cuartos de baño, enlosar y hasta inventarse una nueva puerta. Hubo que crear las túnicas, convencer a costaleros, ilusionar a cofrades. Hubo que tocar en todas las puertas posibles, vender lotería, inventarse cruces, sudar en la plancha. Tuvimos que abrazar a los que nos envidiaban. Hubo que convencer de que íbamos en serio. Y gracias a todo eso y a todos ellos, los que están y los que ya solo pueden salir el domingo de ramos en nuestros corazones, gracias a todos ellos, nos hemos convertido en Hermandad”, ha leído.

Además, ha deseado que “nuestra hermandad sirva siempre para acrecentar la fe en nuestros Titulares, que sea siempre lugar de reunión, para perdonarnos como hermanos, para conocernos, para tratarnos y querernos más en Jesús y en María. En la Hermandad siempre tenemos que encontrar una sonrisa amiga y un trato que demostrará a todo el mundo el significado que tiene ser hermano de La Estrella”.

Guzmán ha cerrado su pregón describiendo el objetivo de cada uno de los vocablos que han emocionado a los asistentes antes de culminar con unos poemas. “Palabras que intentaron mostrar cómo vivimos la Pasión los cofrades de la Estrella. Palabras que manifiestan agradecimiento por vuestra benevolencia, respeto para cuantas ideas y vivencias dieron luz a este Pregón, generosidad al permitidme manifestar mis sentimientos, salidos del corazón encendido de un cofrade de esta Hermandad que habrá de quedar paralizada al contemplar el respirar, y el latir del corazón de la Señora de mi vida”.

Pasión, entrega y servicio público

El alcalde de Almería ha sido el encargado de presentar al pregonero, del que ha valorado su pasión, entrega y servicio público por Almería. “Creo que pocas personas pueden representar mejor que Manolo Guzmán lo que significa sentir

una ciudad: amar sus tradiciones, compartir sus señas de identidad y tener la permanente vocación de compartirlas y transmitirlas”. Una frase que desarrolla asegurando que “quienes le conocemos y, por tanto, le queremos, estamos encantados de acompañarle en ese camino, primero en el Ayuntamiento y ahora en Diputación, y disfrutar de su energía, de su permanente buena disposición y de su capacidad de encontrar soluciones y oportunidades en donde muchos sólo ven problemas”.

El acto solemne organizado por La Estrella y que ha contado, entre otros, con la presencia del concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha incluido el concierto de marchas procesionales de la Banda de ‘Los Iris’ de Instinción y una saeta que ha puesto voz el cantaor almeriense Ezequiel Pasamontes ‘Zarrita’. Al término del acto, se ha procedido a entregar los reconocimientos.