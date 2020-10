Historias de vida contra el cáncer de mama.

“El titular de mi enfermedad sería: cáncer de mama durante la pandemia”, así resumió con una frase la experiencia que está viviendo en estos momentos la periodista y editora de Círculo Rojo, Raquel Martínez, que fue una de las protagonistas de la mesa redonda Mujeres que luchan y han vencido al cáncer, dentro de la jornada Sacando pecho frente al cáncer.

La jornada, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Hospital Universitario de Torrecárdenas, se caracterizó por la emotividad de la mesa redonda, la reivindicación de una mayor investigación en este ámbito y la información para abogar por una mayor prevención de la enfermedad.

La mesa redonda, moderada por Antonia Sánchez Villanueva, fue el momento de las jornadas donde las emociones se transformaron en relatos y experiencias vividas. La periodista Raquel Martínez aseguró que estaba en la lucha: “Me encanta estar rodeada de tantas mujeres que lo han superado y me van a ayudar en el proceso. Tenía una gran incertidumbre por la situación que estamos viviendo. No se me ha retrasado ni una prueba. La operación fue magnífica, aunque la quimioterapia es dura. Todo el proceso ha sido muy rápido. Hay días buenos, días malos. Tengo muchos miedos, pero me he apoyado muchísimo en la lectura”.

Encarna La Casa Moreno, enfermera del Hospital Universitario Torrecárdenas, fue otra de las voces que contaron su propia vivencia: “Irrumpió en mi vida hace 8 años, se presentó sin pedirme autorización. Alteró todas las dimensiones de mi vida. No me lo creía porque soy enfermera, la que cuido, la que pincho, a mí no me podían pinchar. No lo entendía, era imposible. Fue una negación total de todo lo que me estaba pasando. Tuve una gran crisis a la hora de enfrentarme con ciertas realidades. Tuve muchos pensamientos irracionales. Sentí por un momento que había mucha gente que me estaba abrazando: mi hospital, mi familia, mis compañeras, mis amigas…”.

Otra periodista, Mabel Angulo, de Canal Sur, explicó que su buen hacer a la hora de autoexplorarse fue fundamental a la hora de detectar su cáncer hace seis años. “Voy cumpliendo años y haciendo las revisiones. Es fundamental el tema de la rapidez. Me lo detectaron el 7 de julio y el 7 de agosto me estaban operando. A final del año ya estaba en radioterapia. Fue una suerte estar en Andalucía porque hay una prueba muy importante que es el MammaPrint. Trabajo en un medio público y tuve todas las consideraciones con mi enfermedad. Cuando tuve la operación y acudí a la escuela de pacientes del Hospital de Poniente, me di cuenta de que se hacen muchas cosas mal después de una intervención”.

Por su parte, Teresa Jordán, médica de la Unidad de Digestivos de Torrecárdenas, recordó los difíciles momentos que vivió con el cáncer de mama: “Era un tumor muy agresivo y con una mortalidad elevadísima. Hace 15 años no existían tratamientos disponibles para el cáncer que me tocó a mí. Una de las ventajas es que sabes interpretar ciertas cosas, el inconveniente es que sabes lo que estás leyendo. Actualmente, participo en un ensayo clínico porque la investigación es muy importante. Si la medicina no avanza, las personas no viven más y tienen peor calidad de vida. La prevención nos va a evitar que estemos enfermos. La vida no es de color de rosa, incluso cuando no tienes cáncer, pero hay que ser optimista. Parece distinto al resto de cáncer existentes, pero hay un 30% de personas que van a desarrollar metástasis en los próximos años”. Por otro lado, Belén Rodríguez, trabajadora social, no pudo acudir, pero contó su experiencia a través de vídeo y lanzó un mensaje: “No tiene que ser una enfermedad que cueste compartir. No debe de ser un tabú”.

Por su parte, durante la jornada Felipe Cañadas, subdirector gerente de Torrecárdenas, presentó a Juan Manuel Rodríguez, cirujano de la Unidad de Mama del Hospital Universitario. “En la provincia de Almería detectamos 500 casos de cáncer de mama anuales. Tenemos que disminuir la mortalidad. Es una enfermedad muy compleja, necesita para su diagnóstico de distintas áreas del conocimiento médico. Las unidades están compuestas por equipos multidisciplinares. La puerta de entrada al hospital se hace por radiodiagnóstico, se atienden a esas pacientes y ya no se les va a dejar escapar”.

La inauguración de las jornadas contó con la presencia de Ángeles Martínez, vicepresidenta de Diputación Provincial, Francisco José Martínez Amo, presidente del Colegio de Médicos de Almería; Manuel Vida, director gerente del Hospital Universitario de Torrecárdenas; y Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Almería.

127 nuevos profesionales para el Materno

Martínez apoyó la inauguración de la jornada y apuntó que “las instituciones debemos estar a vuestro lado para que, entre todos, mejoremos la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias. La Diputación de Almería siempre estará con vosotros en esa lucha. Tenemos que seguir trabajando para que algún día esta conmemoración no se tenga que celebrar porque el cáncer de mama no se cobre ninguna víctima. Existe una aritmética infalible, si la investigación avanza, el cáncer retrocede. Hay un 90% porcentaje de supervivencia, pero hay que seguir luchando por ese 10%”.

El gerente de Torrecárdenas detalló que el complejo hospitalario “está en profunda y permanente transformación. El equipo directivo salió entre los propios profesionales y ha contribuido a ver el hospital como algo nuestro y ha sido un reconocimiento a los profesionales mayor que el que tenían. El día 1 entrarán 127 nuevos profesionales para reforzar el Materno”.

Cantero quiso visibilizar el cáncer para que no quede en el olvido: “El tema monotemático es la palabra covid. Lo que no está en la agenda política y comunicativa deja de existir. Cada 15 segundos se diagnostica un cáncer en el mundo. El 34% pierde el empleo y sufren vulnerabilidad económica. El cáncer de mama también se detecta en algunos hombres. La Asociación Española Contra el Cáncer destina 70 millones de euros en investigación específica contra el cáncer, y parte se destina en proyectos para la detección precoz”.