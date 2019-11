Homenaje a los impulsores de Almería como Capital Española de la Gastronomía

Un año cargado de sabores, lleno de ingredientes que han elaborado las mejores recetas para un menú repleto de actividades. Almería 2019 o, lo que es lo mismo, la Capital Española de la Gastronomía (CEG) ha propiciado un año intenso de promoción de la ciudad y de sus productos y platos típicos. El Teatro Cervantes acogió la octava edición de la entrega de premios de esta cita.

Mar Díez y David Baños fueron los encargados de presentar esta fiesta que pretende rendir tributo a las personas, empresas y entidades que han colaborado activamente en la celebración de Almería como Capital Española de la Gastronomía.

Mariano Palacín, presidente de la CEG, explicó que ha sido un año intenso y satisfactorio: “¿Qué hacemos ahora? ¿Seguimos, nos paramos? Esta fiesta tiene una cara alegre, simpática y festiva. No le puedo poner ni un pero porque el marco es impresionante. Almería ha sido una gran acreedora de este galardón. Es triste porque hay que despedir, y despedirse cuando uno deja una tierra en la que se ha sentido tan querido es difícil. Con estos premios pretendemos demostrar que ha habido personas, empresas y entidades que han hecho un gran esfuerzo para que Almería fuera una gran anfitriona de la Capital Española de la Gastronomía”.

Los 21 reconocimientos se dividieron en 12 categorías. El Premio por la Promoción del Sabor Genuino fue para Coexphal (Asociación Organizaciones. Productores Frutas y Hortalizas), por su implicación y por el papel destacado de las frutas y hortalizas; y para la Asociación Productores Pesqueros de Almería.

El premio a la Tradición Gastronómico fue para los establecimientos: El Quinto Toro, Taberna Bar Casa Puga, Casa Joaquín y Bodega Casa Sevilla.

Ashal (Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería) y ACRIA(Asociación de Cocineros y Reposteros de Almería consiguieron el Premio CEGpor su implicación con Almería 2019.

La distinción a la Vocación Gastronómica fue para Eurotoques Almería (Comunidad Europeo de Cocineros). El reconocimiento a su Labor de la Tradición fue para las dos empresas Cooperativa Casi y Grupo Caparrós.

La Escuela de Hostelería Almeraya se distinguió en la modalidad de formación y el Cooltural Fest obtuvo el premio por la Fusión entre música y gastronomía.

Tanto Sakata y Unica Group recibieron por sus sendos Récord Guinness el Premio al Evento más popular. Cosentino y Cajamar ganaron el reconocimiento por su aportación al valor de la marca. Por su parte, la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca obtuvo el reconocimiento a su labor solidaria y de integración.

El Foro de Ideas Almería 2019 ganó el Premio a la Integración Turismo y Gastronomía. Y la última modalidad fue el Premio por su Compromiso con Almería 2019 que fue para Sabores Almería (Presidencia de la Diputación de Almería) y para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

Diego García, presidente de Ashal, aprovechó para representar a todos los homenajeados: “Es el año de la tradición. Me quiero acordar de esos restauradores mayores que son la base de los que son los bares de hoy de Almería. No cocinaban, hacían magia. Es un reconocimiento a los productos de nuestra tierra, del mar. Ha sido un año para consolidar el producto turístico. La gastronomía está dignificando el sector del turismo. Almería sabe rico porque vosotros decidís que sepa rico. Qué importante es la gastronomía para cubrir la España vaciada”.

La delegada de Agricultura, Aránzazu Martín, explicó que “es un honor compartir este galardón porque desde el primer minuto quisimos apoyar la candidatura de la Capital Española de la Gastronomía. Vamos a seguir apostando por nuestros productos”.

El presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, manifestó su orgullo ante Almería 2019: “Es todo un placer poder participar por esta gran revolución. Es un ejemplo claro de la colaboración entre instituciones. En Almería, además de fabricar felicidad, fabricamos salud. Los verdaderos protagonistas son los hosteleros. En Almería es uno de los lugares que mejor se come del mundo”.

El alcalde de la ciudad de Murcia, Francisco Ballesta, acudió porque su ciudad será la próxima sede de la Capital Española de la Gastronomía: “Compartimos una vecindad. Somos una tierra con historia y corazón. Los almerienses y los murcianos han sabido fusionar en la gastronomía”.

María Cristina Sánchez, consejera de Turismo de la Comunidad de Murcia, destacó las bondades de su región: “Mil y un sabores planean sobre la región de Murcia y serán la ambición de los platos que durante 2020 serán los más exquisitos del país. La región de Murcia es para comérsela”.

El Premio al Liderazgo no estaba anunciado y fue para el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández-Pacheco. “Este premio no lo puedo recoger de manera personal porque sería totalmente injusto. No puede ser del Ayuntamiento porque es de toda la ciudad y la provincia de Almería porque el proyecto lo ha impulsado o lo ha hecho crecer. Almería 2019 ha sido la mejor tarjeta de presentación que esta ciudad ha tenido en estos últimos años. Le hemos enseñado a España nuestra manera de vivir”.