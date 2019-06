Los Javis: “Cuando pase este huracán, escribiremos sobre la vida de Cristina La Veneno”

-¿Tenían alguna referencia del Festival de Teatro?

-Los Javis (responden los dos): Conocíamos el Festival, lo habíamos escuchado porque todas las grandes compañías vienen aquí hacer sus funciones. Teníamos ganas de conocerlo porque nos decían que era muy grande.

-¿Y de Almería?

-Javier Calvo (J.C.): Soy de Murcia y he veraneado a Águilas, y he estado en el parque acuático de Vera y en el MiniHollywood.

-Javier Ambrossi (J.A.): A Almería mi madre Agua Amarga, y a Vera

-En el elenco de cantantes e intérpretes cuentan con Roko, Lucía Gil, Mar Abascal, Richard Collins-Moore y Nerea Rodríguez, ¿qué vieron en esta última para hacerla protagonista del musical?

-Los Javis: A Nerea la conocimos en Operación Triunfo (OT), nos enamoramos de ella, fuimos sus profes casi tres meses y cuando salió le dijimos que si quería ser la protagonista de La Llamada, lo teníamos claro. Tiene una voz prodigiosa, es flipante como lo hace, desprende muchísima verdad, además de que ha estudiado teatro. Tiene esa fragilidad, esa dulzura, es buenísima de corazón. Lo hace y lo defiende con esas ganas, esa pasión.

-En El Ejido estará Collins-Moore, que fue el primer Dios de la obra, pero también lo ha protagonizado otros cantantes como Raoul, de OT.

-Los Javis: También lo interpretó una mujer como Ruth Lorenzo. Ha pasado mucha gente y artistas de Operación Triunfo. Es un lugar donde he visto mucho talento junto y que vengan a nuestra obra es un privilegio. OT forma parte de nuestras vidas porque lo hemos vivido de una forma muy intensa. Como faltan oportunidades, se han podido formar en la Academia y han salido grandes artistas. De 2018, hemos trabajado con Famous y ahora se incorpora Marta Sango que va a hacer de Susana a partir de septiembre.

-Un gran cambio, pasar de representarla en el hall de un teatro a ocupar grandes teatros y auditorios.

-J.C.: Ha sido una gran responsabilidad y para eso hemos hecho una escenografía a la altura, diseño e iluminación nuevas, y aquí en El Ejido estrenamos a lo grande. Está todo el mundo muy motivado.

-¿Qué diferencia hay entre la película y el musical?

-Los Javis: El musical es más una fiesta, tiene esa comunión con el público, la música en directo, la improvisación de las actrices. La película es más nostálgica y romántica, y el musical más festivo, más enérgico y más vital. Se presta más al cachondeo. La historia es lo mismo. No se rompe la cuarta pared, pero el directo se presta a más conexión con el público.

-¿El cachondeo sería mucho mayor cuando Javier Calvo encarnó a una de las monjas?

-J.C.: Desde luego. Sobre todo cuando me desnudé y me puse la toga. Tuve que hacerlo porque sino cancelábamos y no lo hemos hecho nunca, salvo el 8 de marzo, Día de la Mujer.

-J.A.: Se sabe todos los diálogos.

-¿Y cómo es el trabajo con una hermana (Macarena García)?

-J.A.: Mi hermana empezó con el musical en el hall en 2013, nos acompañó en la primera gira más modesta, ha estado dos años ligada a La Llamada, también protagonizó la película, sale en Paquitas Salas. La veo cada día, hablo con ella. Forma parte de mi vida y carrera de una manera muy cercana. Me gustaría seguir trabajando con ella. Es la mejor actriz del mundo. Es buena, inteligente, se presta a cualquier cosa que le digas. ¡Es demasiado! Tenerla en cualquier proyecto es una suerte.

-¿Por qué a Dios le gusta canciones de Whitney Houston?

-Los Javis: Al imaginar y crear te vas a los rincones más recónditos e inesperados. Pusimos a Dios en una escalera envuelto en humo, como una estrella del pop un poco trasnochado. Y pensamos qué canta. Pues la canción de amor más grande jamás cantada. Además, ella se acaba de morir, su música tenía unos arreglos en su música muy celestiales, escuchar a Whitney Houston es como escuchar a Dios. Es como un ángel caído, una diosa del pop. Era algo espiritual y tenía una vida tortuosa, es un personaje más complejo.

-¿Qué valores son los que se transmiten en el musical?

-Los Javis: Lo importante es que cada uno respete lo que le guste. Aparecen géneros musicales muy distintos como temas de Presuntos implicados, Whitney Houston, reggaeton… Queremos transmitir la importancia de aprender del otro y de no asustarnos de lo que es diferente. Es una empatía de esa llamada. Es un trabajo donde los personajes abrazan sus diferencias.

-¿Es un reflejo de vuestra propia experiencia?

-J.A.: Es lo que nosotros intentamos con todo lo que escribimos. Lo importante es ser auténtico y que el entorno te deje ser como eres.

-Van de éxito en éxito. Muy pronto Paquita Salas.

-Los Javis: Estrenamos el 28 de junio la tercera temporada en Netflix. Es la mejor de las tres y la más larga. Tiene de todo lo que le gusta al espectador pero en tamaño XXL.-

-También están preparando un proyecto sobre la vida de Cristina La Veneno.

-Los Javis: Es una adaptación de la vida de Cristina La Veneno con A3 Media. Es un homenaje a uno de los iconos LGTBI+ más importante. Cuando pase este pequeño huracán del musical, nos pondremos a escribir.