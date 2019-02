Juan Rafael Muñoz viraliza sus canciones infantiles por el mundo

Hace 26 años nació la canción Juanito el pirata e hizo bailar y cantar a una generación de niños del CEIP Las Marinas de Roquetas de Mar. Unas jornadas de animación a la lectura fueron la motivación para que el compositor almeriense Juan Rafael Muñoz creara este tema dentro de un taller de cuentos. Tras más de 70 composiciones infantiles, son algunos de sus vídeos los que superan el millón de visualizaciones en Youtube y sus coreografías están recorriendo lugares tan lejanos como Perú, Australia y Finlandia, entre otros.

Son muchos los colegios de Almería, España y el mundo que eligen las canciones de Muñoz para hacer coreografías y enseñar en valores. Todo cocinado desde Almería y exportado sin filtros: “Yo no he subido ningún vídeo, pero me piden permiso desde distintos centros y los suben ellos. Es muy llamativo que de las canciones que tengo compuestas El monstruo de los colores tiene dos vídeos por encima del millón de visitas en Youtube con 1,6 y 1,2 millones de reproducciones”. Otros temas que ha compuesto: El hada del Arco Iris, El vampiro Ramiro, Por cuatro esquinitas de nada...

El profesor de la Universidad de Almería y director de la Banda de la UAL señala dónde cree que radica la clave de su éxito:“El secreto está en movimientos repetitivos, memorizables y reproducibles. Es importante la simetría de movimientos. Si se dan dos pasos a la derecha, se tienen que dar otros dos a la izquierda. Además, también tiene que incluir varios elementos: Tiene que ser una canción movida, un vídeo bien hecho y que los mayores también lo bailen. Los niños quieren imitar a los adultos”.

Muñoz nunca compuso ni coreografió estas canciones para que se hicieran virales. “Me quedo sorprendido porque se ha reproducido en muchos colegios y con niños de distintas edades. Alumnos, profesorado y niños de Argentina, Australia, Filandia, Italia, Gran Bretaña, Francia... Mi principal satisfacción es que mi obra se canta. Las letras están muy vinculadas a la educación en valores y el desarrollo emocional. Es una satisfacción cuando ves a una niña de India o de Sidnei bailar tu canción, incluso hay una versión en Perú. Uno no es consciente de estas cosas hasta que no suceden”.

Las canciones están enfocadas para niños que van desde Infantil a Primaria. “Es curioso que hay padres y madres que lo tienen grabado, o incluso se lo pone a los hijos en las tabletas. Les llama mucho la atención”.Pero en cualquier rincón, el compositor se puede encontrar una felicitación por parte de padres, tíos o abuelos. “La semana pasada, una limpiadora de la Universidad me dijo: mire usted aquí tiene una fan con 2 años y quiere que le pongamos el audio todos los días”.

Otro de los vídeos que ya va casi por el medio millón de visualizaciones es Hecho con tus sueños, una canción de Maldita Nerea, que se grabó en la Sala Biocliomática con los componentes de la Banda de la UAL. “Es una iniciativa que surgió de los propios integrantes de la banda. Fran Fernández, que toca el trombón, cogió algunas imágenes de la agrupación con la actuación e hizo un montaje. En las clases y de cara a los conciertos el alumnado prepara las melodías y un ritmo sencillo para que pueda participar cualquier persona. El vídeo lo hicimos como algo interno para que pudiéramos aprender la coreografía”.

Juan Rafael Muñoz asiste cada año al CEIP Las Marinas para visitar las jornadas de donde nació su primer tema infantil Juanito el pirata. “Es habitual que maestros de Almería me pidan hacer la canción. Cuando compongo todos esos temas, voy al cole para trabajarlas con los niños para que se haga bien”, apunta.

Muñoz, junto a la Banda, está preparando el repertorio de los conciertos que ofrecerán el 2º cuatrimestre en abril y mayo. “Hay que destacar la importancia que tiene la Universidad. Los integrantes de la Banda van cambiando porque son los propios alumnos. Después, tenemos que aplicar lo que trabajamos con los niños en clase. Damos tres conciertos al año con 1.500 cada uno. La canción infantil tiene un encanto especial. Vas por la calle y los niños me reconocen. También estaremos en la Semana del Libro en Torrecárdenas”, asegura.

Pero no solo compone cuentos, también lo hace con marchas de Semana Santa y obras de capilla. Además, ha escrito música para teatro, canciones pop, baladas, poesía, villancicos, pasodobles... “Ahora estoy teniendo contacto con la música para cortometrajes”.