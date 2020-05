Mascarillas con diseño exclusivo.

Comenzaron en plena crisis de la pandemia por la COVID-19. Son creadores de tendencias, constructores del buen gusto y solidarios, ante todo. Diseñadores de Almería decidieron elaborar mascarillas con su sello personal para ayudar ante la falta de existencias inicial en plena expansión de la enfermedad.

La diseñadora Mariola del Rei recuerda cómo nació la iniciativa: “La idea surgió desde el minuto uno que nos dimos cuenta de que no había mascarillas para tanta gente. Empezamos a hablar por el grupo que tenemos como antiguas alumnas de la Escuela de Arte, así cada una formó otro por su zona”.

En este proyecto han estado involucrados un gran número de almerienses solidarios. “Son muchas las personas que participamos en esto, no solo diseñadores. En mi grupo, hemos sido 21 personas cosiendo, pero ayudan de una manera u otra nuestras familias y vecinos. No todo es coser. Es todo un trabajo de logística y no es tarea fácil. Hemos contado con ayuda de colabores que nos han proporcionado materiales”, explica Mariola del Rei. Algunos de esos proveedores de materiales han sido: Tejidos Zambra, Velería Accure, PSOE del Ayuntamiento de Almería y Burifil. Los diseñadores que han elaborado estas mascarillas: Victoria Salas, Adriana Basol, Sofía Qostaly, Elsa Touboul, Lola Laumar, Clara Tornes y Mariola del Rei. “Nuestra aportación ha sido totalmente desinteresada y nuestro trabajo es solidario. Si con nuestro pequeño gesto ayudamos a quien lo necesite, estamos más que satisfechas”.

Todas las diseñadoras se dedicaron a cortar y cosas y la distribución la llevó a cabo Laura Lausett. “Cabe destacar la labor de comunicación y mediación en redes sociales, que han sido nuestro principal altavoz, de María Beltrán, Mariola Barbero y Marta Ventura. Nos ha permitido ampliar nuestros horizontes hasta Lucena (Córdoba)”.

La creadora señala el proceso de elaboración: “Cogimos como referencia una mascarilla quirúrgica. Al principio las hacíamos de tres capas con tela de algodón, después nos dimos cuenta de que, si las hacíamos con dos capas y abiertas por arriba, se le puede poner un filtro de usar y tirar como puede ser una servilleta de papel. La mascarilla se lava y se reutiliza”.

El trabajo de distribución ha sido por residencia de mayores, hospitales, cooperativas de frutas y verduras, centros de salud, supermercados y para voluntarios de distribución de alimentos a personas necesitadas. El objetivo era el siguiente: “Queríamos hacer ver que en España hay muchos talleres de costura que han tenido que cerrar y mucha gente en paro ahora mismo y que pueden ponerse en marcha, dentro de la legalidad, para la fabricación de mascarillas y batas con material homologado”.

Mariola del Rei tuvo su faceta de diseñadora de moda parada y su trabajo en vestuario de cine bajo la incertidumbre del sector. Después de acabar con la etapa de las mascarillas solidarias, sigue confeccionando: “Estoy haciendo mascarillas personalizadas. Varios modelos y telas con opción a personalizarlas con algún bordado o detalle”.