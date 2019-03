El inexorable viaje de Metro Exodus

La saga Metro es todo un referente en el mundo de los videojuegos desde el lanzamiento de su primera entrega, Metro 2033, en marzo de 2010 debido a su magistral combinación de acción en primera persona, survival horror y una importante carga argumental de ciencia ficción al estar basado en la novela Metro 2033 de Dmitri Glukhovsky. En ella se narran las aventuras de Artyom, un joven ruso que sobrevive en un Moscú postapocalíptico tras una cruenta guerra que aboca a la humanidad a vivir en el subsuelo, en las líneas de metro. Tres años después de su exitoso lanzamiento llegaría su secuela Metro Last Light (2013) que expandía las aventuras de Artyom dotándole de más acción y tiroteos y hace unas semanas los chicos de 4A Games cerraban la trilogía con el lanzamiento del esperado Metro Exodus en el que nos volvemos a meter en la piel de Artyom y viajaremos más allá de los lúgubres y radiactivos rincones del metro de Moscú para vivir un viaje a través de la Rusia más variopinta, cruel y salvaje, y que nos invita a descubrir otras fórmulas hasta ahora no exploradas por los desarrolladores y que hacen de este Metro Exodus el mejor capítulo de la saga. Su apuesta por el mundo abierto, aunque con limitaciones en el tamaño del escenario, y su magistral fórmula de crear escenarios claustrofóbicos y llenos de detalle son sus cartas de presentación.

La historia de Metro Exodus nos sitúa en el año 2036, justamente dos años después de lo sucedido en Metro: Last Light. El búnker D6 logra resistir al ataque que lanzó la facción enemiga de La Línea Roja lo que lleva a nuestro héroe a no cejar en su empeño de encontrar un nuevo hogar donde vivir por lo que nuestra aventura comienza con la salida al exterior buscando comunicación con otros humanos. Pero una serie de acontecimientos precipitan la huida de Artyom y un grupo de soldados, entre los que se encuentran nuestra esposa Anna y nuestro suegro Miller, que también es el Jefe de la Orden, en un tren llamado la Aurora que se convertirá desde ese momento en nuestro centro de operaciones y punto neurálgico para hilvanar las historias de los personajes secundarios que sirven de vehículo a la trama principal que no desvelaremos pero que, sin duda, está cargada de épica.

El juego mezcla con gran maestría acción y sigilo con pequeñas pinceladas de rol

Si afirmamos que esta tercera entrega de la saga se ha convertido por méritos propios en uno de los exponentes gráficos de la actual generación ni estamos exagerando ni hemos bebido demasiado vodka. La salida al mundo exterior ha permitido a los desarrolladores crear escenarios muy ricos en detalles con ciertos altibajos, eso sí. Algunos escenarios rayan la perfección (las zonas desérticas) y otros, pese a su buen acabado no están a la altura. El realismo conseguido en la recreación de una Rusia tan grande y heterogénea es sublime. Hay un mimo perceptible en cada uno de los rincones de los escenarios con multitud de detalles: vegetación, fauna, efectos climatológicos sublimes… Además, Metro Exodus es el segundo juego, tras Battlefield V, en implementar la tecnología Raytracing de Nvidia por lo que si eres poseedor de una GPU RTX en PC, como es mi caso, disfrutarás de una implementación de la luz totalmente realista, algo novedoso y puntero en el sector.

Metro Exodus mezcla con gran maestría la acción y el sigilo y en esta tercera entrega sigue creciendo para ofrecernos pequeñas pinceladas de rol al poder mejorar nuestro equipamiento y personalizar con bastantes variantes nuestras armas. Una novedad que hará las delicias de los amantes del looteo puesto que para ir mejorando y diversificando nuestro arsenal deberemos explorar los escenarios y saquear a nuestros enemigos arrebatándoles las piezas que luego podremos usar para convertir un Kalashnikov en un rifle de francotirador o una rudimentaria pistola en un subfusil, por ejemplo.

El juego premia y mucho al que decide investigar y recorrer de punta a punta los escenarios. Pese a no ser excesivamente grandes, hay algunos que sí ofrecen las suficientes localizaciones como para perdernos un buen tiempo mientras vamos avanzando en la historia y cumpliendo las misiones principales que nos requerirá nuestro suegro así como otras secundarias que nos irán solicitando nuestros compañeros de viaje.

Otra de las piedras angulares sobre las que pivota este Metro Exodus es su meritoria capacidad de inmersión sonora. Por mucho despliegue gráfico que atesore, sin un sistema de sonido posicional tan elaborado y a la vez tan mimado en la elección de lo que percibimos, no sería un juego completo. 4A Games ha conseguido, otra vez, volver a hacernos sentir miedo y claustrofobia mientras atravesamos una inhóspita fábrica a oscuras y el silencio nos devora. Todo está medido.

El juego viene totalmente traducido y doblado al español y nos ofrece, como mínimo unas 25 horas de diversión. ¿Quieres salvar a Rusia, camarada?. Súbete al tren.