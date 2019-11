El documental ‘Nagore’ cierra las actividades conmemorativas del 25N organizadas por Diputación

La Diputación Provincial de Almería ha celebrado esta tarde en la capital la última de las actividades conmemorativas del ‘Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres’. Tras dos charlas en los institutos de Laujar y Fiñana, el debate se ha trasladado esta tarde a la Casa de las Mariposas en la que un centenar de mujeres han participado en un interesante coloquio tras el visionado del largometraje documental ‘Nagore’.

La diputada de Igualdad, Carmen Belén López, agradecía a Asun Casasola que venga hasta Almería a explicar cómo vivió en el seno de su familia esta lacra que se llevó por delante la vida de su hija Nagore: “La violencia de género no entiende de clases sociales ni de educación ni de nada. Por eso, esta tarde queremos invitar a la reflexión a las cerca de cien participantes que hoy nos acompañan y poner sobre la mesa que las Instituciones debemos estar a la altura de las circunstancias y al lado de quienes sufren desigualdad”.

Por su parte, Asun Casasola explicaba que “lo que le pasó a Nagore me gustaría que no volviera a pasar y que todos los que vean este documental salgan con un mensaje de esperanza y que no haya más ‘Nagores’. Tenemos que respetarnos y valorarnos para que casos como el de mi hija, no vuelvan a suceder”.

‘Nagore’ es una película documental en la que la cineasta Helena Taberna indaga alrededor del asesinato de la estudiante de enfermería Nagore Laffage a manos de José Diego Yllánez, un psiquiatra de la Clínica Universitaria de Pamplona, durante las fiestas de San Fermín de 2008. En el filme se recogen los testimonios de familiares y amigos de la víctima, pero se incluyen también los puntos de vista de las diversas partes implicadas en el proceso judicial: el fiscal, los abogados de ambas partes, y representantes de asociaciones contra la violencia doméstica.

El documental cuenta con la participación de la madre de Nagore, Asun Casasola, una auténtica “madre coraje” que constituye el hilo conductor del relato. La película contiene además un interesante material de archivo, las imágenes de la reconstrucción del crimen con el acusado y diversos fragmentos del juicio, que fue seguido en directo por numerosos medios de comunicación en toda España.