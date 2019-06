Navegar por el cine y la gastronomía.

Una cena elegante donde se une la pasión por el mar, el cine, la música y la gastronomía. La sexta edición del Teatro Comestible, organizada por el Restaurante La Costa, contó con la actuación del saxofonista Juanma Linde y la cantante Mar Venzal y se celebró en una dársena del Puerto Deportivo de Almerimar.

El chef del Restaurante La Costa, José Álvarez, fue el encargado de elaborar un menú junto con su equipo de cocina. Con nombres sugerentes como La vuelta al mundo, El hechizo, Diamante en bruto, Tan solo mar, Apresada y dulce cabaret, los comensales se fueron sorprendiendo con las distintas recetas que pasaron por sus mesas donde destacó los productos del mar, las verduras y también se pudo saborear algo de carne.

Un total de 92 personas se dispusieron a disfrutar de esta experiencia gastronómica, que comenzó con un paseo en barco por el Puerto Deportivo de Almerimar. La embarcación fue capitaneada por Francisco Manzanares.

Esta cita gastronómica se enmarca dentro de la 42º edición del Festival de Teatro de El Ejido y no podían faltar las artes escénicas para darle el toque cultural que necesitaba. Music, Soul & Cinema, compuesto por Mar Venzal y Juanma Linde, interpretaron temas de bandas sonoras durante y después de la cena. Algunas canciones que sonaron: Feeling good, I put a spell on you, Sparkling diamonds, Je veux, Mad about the boy, Cabaret, All that jazz, My baby just cares for me, Lily was here, Simply the best... y muchas otras canciones muy conocidas y que han protagonizado alguna película.

Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, también sorprendieron con su presencia en la cena y su sentido del espectáculo se disfrutó cuando se acercaron a Mar Venzal e interpretaron algunos temas junto a ella. Javier Calvo se atrevió a ser pareja artística de la cantante para interpretar la canción ganadora de un Oscar, Shallow, de Lady Gaga y Bradley Cooper.

Julia Ibáñez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de El ejido, quiso dedicar unas palabras a los comensales: “Con esta agradable velada conjugamos innovación, creatividad y los mejores productos gourmet que dan nuestros invernaderos para sacar todo el sabor a unos platos que tienen reflejado el carácter ejidense”. El chef de La Costa también se dirigió a los asistentes para desear que hayan disfrutado de la velada y destacar el esfuerzo que han realizado todo el equipo junto a África Mateo. La fiesta continuó con la música del grupo y la coctelería que fue una de las grandes novedades de este año.