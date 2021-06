Nintendo y Xbox, vida extra para el E3

SI hay un momento cumbre cada año para los amantes de los videojuegos ese es el E3, la Electronic Entertainment Expo, o lo que es lo mismo la reunión anual en la que las principales compañías, estudios y desarrolladores se dan cita para anunciar sus próximos grandes títulos. Un evento que lleva celebrándose desde el año 1995 en Los Ángeles (EEUU) y que debido a la pandemia este año ha tenido que apostar por una versión virtual, tras saltarse la del 2020.

Por eso, esta edición de 2021 albergaba grandes esperanzas en los millones de jugadores para conocer en qué trabajan empresas como Nintendo, Square Enix, Capcom, Microsoft, Ubisoft o Bandai Namco por citar algunas. Y la cita, que tuvo lugar del 12 al 15 de junio ha dejado a dos grandes y claros vencedores por lo presentado en sus conferencias: Xbox y Nintendo.

Con Bethesda, matrimonio perfecto

En el caso de la primera, su conferencia el segundo día de la feria supuso toda una declaración de intenciones presentando 30 títulos a lo largo de 90 minutos con una sucesión sin descanso de tráilers, adelantos de acción real de videojuegos y algunas sorpresas en una presentación que como principal novedad compartió mesa con Bethesda, desarrolladora que fue adquirida por Microsoft este mismo año.

Sin Sony en la E3 para presumir de PlayStation 5, Xbox tenía el camino despejado en esta feria para argumentar por qué Xbox Series X, que se lanzó el pasado noviembre, es la mejor consola del momento.Xbox dedicó gran parte de su evento a dos de sus bazas más potentes para los próximos meses: la nueva entrega de la exitosa saga “Halo”, que lleva por título “Halo Infinite”; y el esperado “Starfield”, un proyecto muy ambicioso y clave en el horizonte de Bethesda.

Todd Howard, productor ejecutivo de Bethesda, explicó que “la esperanza”, “la humanidad en común” y resolver los misterios detrás de la vida son puntos fundamentales en el universo de “Starfield”, que llegará al mercado el 11 de noviembre de 2022.

El otro gran momento de Xbox en la E3 correspondió a “Halo Infinite”, que se pondrá a la venta estas Navidades y del que se pudo ver tanto un nuevo tráiler como acción real del videojuego.

Joseph Staten, el jefe creativo de “Halo Infinite”, recordó que, desde que comenzó la saga, las tramas de “Halo” giran en torno al “heroísmo” para proteger a la humanidad en un entorno de ciencia-ficción.

“Starfield” y “Halo Infinite” serán juegos exclusivos de Xbox.Pero la gran sorpresa llegó con “Redfall”, la nueva propuesta de Arkane Studios. Los responsables de la saga “Dishonored” se adentran en esta ocasión en un mundo infestado de vampiros del que solo se vio un tráiler y que se pondrá a la venta en verano del 2022.

Nintendo y su nueva Switch

Si Xbox había dejado el pabellón bien alto la jornada del domingo, el martes para cerrar un E3 bastante descafeinado en líneas generales, Nintendo tomó el testigo y protagonizó el otro momento de la feria con una conferencia en la que la compañía aprovechó su presentación en la E3 para anunciar una larga lista de títulos que incluye las continuaciones de “Metroid” y “Zelda”, dos de sus sagas más exitosas pero nada de nada de la más que esperada versión vitaminada de la Switch, la versión Pro. “Metroid: Dread” y “The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2” fueron los platos fuertes de una presentación virtual en la que no se disiparon las dudas y rumores sobre una nueva consola.

“Nintendo Switch alcanza ahora su quinto año y muchas personas en todo el mundo disfrutan de sus juegos”, aseguró Shinya Takahashi, responsable de la división de desarrollo de Nintendo. Sus palabras dejaron claro que la compañía japonesa apostará por mantener su actual consola al menos durante un año más, gracias al buen ritmo de ventas.

Por tanto, la esperada versión actualizada de la Nintendo Switch, que según los rumores llegará con más potencia y resolución 4K, no verá la luz hasta el año que viene según los analistas.

En 2019 Nintendo confirmó que trabajaba en la secuela de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, un título lanzado en 2017 que recibió aclamo en el sector y ha despachado casi 25 millones de copias en todo el mundo.

“Breath of the Wild” se ha convertido en el juego más exitoso de la saga “Zelda”, que arrancó en 1986 con “The Legend of Zelda” e impulsó los videojuegos con un desarrollo no linear. El avance de la secuela, de apenas minuto y medio de duración, muestra un tono oscuro que cederá más protagonismo a los escenarios celestes, según confirmaron sus creadores, que también aseguraron que saldrá a la venta en 2022.

No será la única novedad respecto al universo de “Zelda”, ya que para celebrar el 35 aniversario de la primera entrega de la saga, Nintendo lanzará una edición especial de su consola “Game & Watch” con las versiones originales de “The Legend of Zelda”, “Zelda 2: The Adventure of Link” y “The Legend of Zelda: Link’s Awakening”.

Por otro lado, los fanáticos de “Metroid” esperaban conocer el martes la fecha de lanzamiento de “Metroid Prime 4”, un título que ya se anunció en 2017 y lleva casi cinco años en desarrollo pero Nintendo solo confirmó que sigue trabajando en ello y que, para amenizar la espera, lanzará otro juego de la franquicia el 8 de octubre.

“Metroid: Dread” será el primer videjouego en 2D que estrena la saga de ciencia ficción en 19 años. Un título que recuerda a los juegos de plataforma de la era Nintendo NES y que, de acuerdo con los especialistas, iba a lanzarse hace décadas pero quedó el limbo cuando comenzó a desarrollarse la Nintendo Switch.