Norberto Reina y el ultraciclismo de orientación

No importa si corre, nada o va en bicicleta, pero Norberto Reina se ha convertido en un ultrahombre. Un problema en el menisco le ha provocado que sus hazañas en el triatlón las aparte durante un tiempo y ha elegido a la bicicleta como su mejor aliada para retarse una vez más en pruebas de resistencia y de gran dureza. Afronta en unos meses una cita con 60 deportistas de todo el mundo, de los que dos proceden de España.

El almeriense detalla que el punto de inflexión para cambiar las pruebas de ultrarresistencia de triatlón por el ciclismo fue “cuando realicé el primer ultraman non stop. Al mes me noté tocado del menisco. He dejado de correr durante este año porque me noto molestias, pero me han dicho que puedo coger la bicicleta y nadar perfectamente”.

El deportista se ha animado a participar en la prueba Bikingman que se celebra en Portugal desde el 23 al 27 de septiembre. “Esta carrera se puede hacer en solitario o por parejas, que es más beneficioso porque se pueden ayudar entre ellos y quitarse el viento, por ejemplo. Los que vamos solos no podemos colaborar entre nosotros. Me metí en esta aventura como un loco”.

La prueba cuenta con 950 kilómetros donde se realizará una vuelta a Portugal por la parte sur, antes de llegar a Lisboa. Además, en la carrera se incluyen dos puntos de control que tienen tiempo de llegada. El primero se tiene que dar cuentas en un día y medio y el segundo sería a los 4 días de empezar la aventura. “Uno de ellos es en Sagres y esperamos poder ver la puesta de sol que nos han dicho que es impresionante. El otro es en Vila Viçosa”, apunta el deportista.

Esta carrera tiene la complejidad que el participante con un GPS de bicicleta debe ir realizando la ruta estipulada y si hay un gran error puede quedar eliminado de la prueba. “Hay que seguirla al pie de la letra”, dice.

Esta cita es una auténtica aventura: “Tienes que ir con saco de dormir, buscarte la vida para alimentarte. Es mucho más difícil si es un sitio que no conoces y no hablas el idioma. Además, hay que respetar la ruta marcada”.

El principal objetivo del almeriense con esta carrera es “disfrutarla porque es la primera que hago y ver si se me da bien el mundillo del ultraciclismo. Es como una iniciación, una experiencia nueva”.

En su última etapa en el mundo del triatlón su punto débil era la bicicleta: “Para esta carrera lo bueno es que tengo mucho fondo para las distancias largas. Soy capaz de hasta no dormir, son pruebas muy psicológicas”.

Los preparativos antes de la carrera son fundamentales para un buen desarrollo de la aventura: “Voy con una bicicleta de carretera y no cuento con un equipo que me va ayudando para indicarme por donde tengo que ir. La he montado con una mochila que incluye: saco de dormir, esterilla autohinchable, herramientas para la bicicleta porque no sabes lo que te puedes ir encontrando. Hay cinco kilómetros por tierra, que espero que no sean muy abruptos”.

El recorrido contiene 10.000 metros de nivel y el ciclista asegura que “es la prueba menos dura de este tipo y no tiene tantos puertos de montaña. Si pasa cualquier cosa hay que seguir, estoy acostumbrado al dolor, a aguantar las inclemencias. Intentaré no dormir por la noche”.

Norberto Reina señala que, aunque no está corriendo, está entrenando con la bicicleta y la natación. “No llego a los 1.000 kilómetros porque lo estoy compensando con la natación y el gimnasio. Tengo un entrenadora personal a raíz de la lesión que me está ayudando a fortalecer el cuádriceps y los abdominales. Noté la fortaleza y la potencia cuando participé en La Indomable. Lo malo de la bici necesita mucho tiempo”.

Pero el deportista también participará en la otra modalidad de ultraciclismo existente: en pista. Correrá la de Cheste el 27 y 28 de julio donde gana el que más kilómetros haga durante un total de 24 horas.Pero en la carrera de ultraciclismo no faltará lo que le llevó a Norberto Reina a dedicarse a cumplir sus hazañas deportivas: dedicárselo a su madre fallecida. “Llevaré mi cartelillo en la mochila o camiseta cuando esté llegando”, asegura.

De esta forma, Norberto Reina busca otra excusa de gran dureza para seguir su lista de hazañas en homenaje a la mujer que le dio la vida. Su periplo continuará siempre ligado a ella, su madre.