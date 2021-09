Oscuridad y cuero sobre una Harley

Nació en 1985 y vive en el barrio de La Chanca, en Pescadería. Desde muy joven se interesó por el mundo de las artes y se matriculó en la Escuela de Arte de Almería en un ciclo formativo de Fotografía. Expuso sus obras en distintas salas y colaboró durante un cierto tiempo con MECA Mediterráneo Centro Artístico, una galería de arte que dirige su amigo Fernando Barrionuevo. Pero si algo caracteriza a este tatuador es ser un "culo inquieto"... Gracias a su trabajo como tatuador pudo comprarse su moto soñada: una Harley-Davidson, con la que suele viajar por toda Andalucía. Convertido ahora en un tatuador de éxito en Almería, Manu no reprocha nada a la vida. De hecho, según afirma él mismo en la entrevista: "Tengo el privilegio de trabajar en lo que me gusta. Además, hoy por hoy el tatuarse está a la orden del día, y cada vez son más las personas que deciden grabar imágenes o palabras en su cuerpo. A la vista está que hay más demanda que nunca y eso es maravilloso para los que nos dedicamos a esta interesante profesión que nos permite vivir de nuestras propias creaciones".

-Manu, muy buenas tardes, es un placer para mí el estar hoy aquí de nuevo contigo en tu estudio para charlar un rato. Escuché que tienes un apodo llamado "Arroz kon pollo", ¿qué significa este sobrenombre?

-Buenas tardes, Rubén, el sentimiento es recíproco. Así es. Cuando era más joven mis amigos me apodaron "Arroz kon pollo" (con k). Es una expresión que quiere decir algo así como "lo que tú digas", a modo de contradicción o desacuerdo... (sonríe un poco).

-¿Familia?, ¿mujer?, ¿dónde?

-Estoy soltero y tengo pareja. Soy del barrio de La Chanca, al igual que lo son mis padres y lo fueron mis abuelos.

-Dime, ¿qué opina tu entorno (familia y amigos) acerca de tu decisión de dedicarte profesionalmente al tatuaje?

-Recuerdo muy bien cuando mi padre me decía que ningún hijo suyo entraría en casa tatuado y ahora él tiene dos tatuajes. El último que le hice es el nombre de mi sobrina Martina. En cuanto a mis amigos encantados, apoyándome mucho. Cuando éramos más jóvenes algunos venían a mi casa a comer y, ya de paso, pues salían con un tatuaje hecho. Gracias a ellos adquirí práctica.

-¿Cuánto tiempo llevas tatuando?, ¿cómo fueron tus inicios?

-Unos 10 años, aunque como profesional trabajando en un estudio unos 6 años. Con 26 años me compré vía on-line un kit de tatuaje para iniciación y a partir de ahí comencé a ver tutoriales en YouTube. Yo empecé a tatuarme a mí mismo, el primero fue en el muslo, me hice un atrapasueños, y en cuanto adquirí un poco más de experiencia tatué a mi hermano David y después a mi amigo Urquiza. Y así hasta llegar a tatuarte a ti, que ya te he hecho dos en muy poco tiempo (ambos sonreímos).

-Hacer un tatuaje es todo un arte artesanal, hay de varios tipos, diseños, tamaños, se ocupan diferentes técnicas y colores. El gusto es personal. Pero, los tatuajes, ¿son para todos?

-Si, totalmente. Tengo clientes de todas las edades y de ambos sexos, tanto jóvenes como mayores. No importa tu nivel cultural o social general, el tatuaje es para todos y cada uno es libre de hacerse en su cuerpo lo que quiera. Hay mucho purista que va de exquisito. Pero las personas que más felices salen de mi estudio suelen ser señoras de unos 70 años aproximadamente con el nombre de sus nietos tatuados.

-Hoy en día, ¿se tatúan los hombres y las mujeres por igual?

-Si, por igual, aunque en mi caso tengo más clientela femenina.

-¿Es verdad que el que se hace uno repite?

-Decorarse la piel con tinta es un proceso algo doloroso, pero es una práctica generalizada en todo el mundo. Muchas personas deciden tatuarse, aunque lo más importante es que la mayoría de ellas no se conforman con un solo tatuaje. ¡Quién lo prueba repite!

-Quería preguntarte, ¿cuál consideras que es tu estilo en cuanto a los tatuajes?

-Me gusta mezclar el realismo con lo neotradicional.

-¿Cuáles son los sitios más raros en los que la gente te ha pedido tatuajes?

-En alguna ocasión me han pedido que les tatuara los genitales y siempre me he negado. Son zonas muy delicadas que se pueden tatuar perfectamente, pero que pueden acarrear problemas de higiene o cosas por el estilo y por ese mismo motivo no los he llevado a cabo.

-¿Qué es lo más bizarro que te han pedido?

-El nombre de su pareja. En lo personal, me parece la cosa más bizarra del mundo. Por circunstancias de la vida a veces las relaciones se rompen y luego me vienen los clientes para que se lo tape, a hacerse un cover up.

-Háblame un poco sobre el proceso de curación y cicatrización de un tatuaje.

-Basta con lavarse la zona tatuada tres veces al día y echar sobre la misma una crema cicatrizante cada 2 o 3 horas, durante las dos o tres primeras semanas. Nada de sol y menos aún agua de piscina (que tienen cloro), también desaconsejo totalmente la aplicación de productos de limpieza mientras el tatuaje se está curando. Siguiendo estas simples recomendaciones, no debería haber ningún tipo de problema.

-¿Has tatuado a algún conocido o conocida?

-Al último personaje conocido que he tatuado ha sido a RVFV (Rafael Ruiz), un cantante almeriense del mismo barrio de donde yo vengo, concretamente de Pescadería.

-El tatuaje, el arte más vivo del siglo XXI, ¿crees que está de moda?

-La palabra moda no me gusta, yo diría que hoy más que nunca el tatuaje está a la orden del día.

-Veo que tienes muchos tatuajes, ¿cuántos tienes?, ¿tienen un significado especial para ti?

-No podría contarlos, es difícil, tengo tatuajes por todo el cuerpo. Poco a poco voy uniendo unos con otros. Luzco más tatuajes de los que a mi madre le gustaría (vuelve a sonreír). Claro, algunos si tienen un significado especial para mí, otros simplemente me los hice porque me gustaban, como por ejemplo: telas de arañas, calaveras, serpientes, etcétera. Uno de los tatuajes más importantes para mí fue el que me hice en el pecho, una bandera pirata.

-¿Te ves tatuando dentro de 10 años?, ¿y con 60?

-Dentro de 10 años claro que sí, ¿por qué no?, pero con 60 ya no sé si tendré un buen pulso para dibujar, me daré cuenta cuando llegue a esa edad. Lo que si te puedo asegurar es que tengo la gran suerte de trabajar en lo que me gusta.

-En los últimos siglos el tema de los tatuajes han sido un tabú, pero hoy en día el arte en la piel ha evolucionado muchísimo, los artistas de este siglo han creado nuevos estilos que le han dado una nueva cara a este arte. ¿Por qué crees que los tatuajes y los piercings han sido siempre mal vistos por la sociedad en general?

-No sabría decirte, pero lo que sí es cierto es que los tatuajes antes estaban asociados a los presos y delincuentes. Ahora se lo hacen todo el mundo.

-¿Puedes indicar dónde se encuentra tu estudio de tatuajes para que la gente interesada pueda ir?

-Actualmente trabajo en el estudio de tatuajes Lucky 7 Tattoo, ubicado en la Carrera del Perú, nº 8. Comparto estudio con mi compañero Ramón Martínez, también tatuador profesional, aunque él tiene un estilo distinto al mío, es más clásico.

-¿Desde cuándo y por qué compartes estudio con Ramón Martínez? Por cierto, Ramón y yo fuimos juntos al colegio de niños, le conozco bien. Me alegro sinceramente por ti porque pienso que no podrías tener un mejor compañero de trabajo.

-A raíz de la pandemia del COVID-19, decidí cerrar mi propio estudio. Ya conocía a Ramón porque ambos éramos ‒y aún lo somos‒ miembros del club de motos Desert Cats MC de Almería. Un día de tantos decidimos compartir estudio por mutuo beneficio y ahora nos va muy bien juntos.

-Hablemos un poco sobre tu afición por las motos. ¿Cuál ha sido la primera moto que has tenido? ¿Y ahora, en cuál te subes?

-Mi primera moto fue una Yamaha Virago 535. Ahora tengo el enorme privilegio de poder ir montado en una Harley-Davidson, la moto de mis sueños, la cual logré comprar trabajando como tatuador.

-¿A qué lugares has viajado con tu moto?

-Me suelo mover mucho por Andalucía, aunque me gustaría planear más adelante una ruta desde Almería a París. Teniendo en la provincia el paraíso paisajístico del que tanto presumimos, tampoco hace falta mucho salir de aquí. Voy con bastante frecuencia al Cabo de Gata, Los Escullos, San José, al desierto de Tabernas,... no es necesario irse fuera para poder disfrutar de la moto.

-¿Cómo lleváis la pandemia los moteros?

-Poco a poco la gente aficionada a las motos podemos ir juntándonos en pequeñas concentraciones. De hecho, el día 20 de noviembre tenemos una fiesta mexicana en nuestro Club House, en la carretera de Níjar, en la Cañada de San Urbano (Almería).

-Botas, chupas de cuero, tatuajes, tíos duros... es la imagen del motero. ¿Existen distintos tipos de estilos de moteros?

-Están los moteros auténticos y los que se disfrazan los domingos. Efectivamente, existen distintos tipos de moteros, pero todos nos regimos ante todo por el respeto mutuo. Si es verdad que la sociedad ha creado un estereotipo de moteros, que a veces es acertado y otras no.

-La pasión por la cerveza en este mundo, ¿es también un mito real?

-Doy fe de ello. No tengo más que añadir.

-¿Cuánto tiempo le dedicas a la moto? ¿Con quién sueles hacer rutas?

-La moto es mi único vehículo, voy a todos lados con ella, incluso al trabajo. Sobre todo los fines de semana salimos con la moto mi chica y yo, aunque otras veces voy con el club. También visitamos a algunos clubes de otras ciudades... pero siempre con una cerveza de por medio.

-¿Sueles asistir a concentraciones moteras?, ¿cuál es la última que has disfrutado?

-Si. La última no, pero si la más interesante de los últimos meses, fue cuando salimos los clubes de Almería hacia el cementerio de Salobreña (Granada) a rendirle homenaje a Vicente 81, miembro de un club amigo que falleció en un accidente con su moto.

-En relación a los moteros y el peligro que conlleva viajar en moto, ¿qué medidas de seguridad reclamarías a las administraciones públicas para frenar la gran cantidad de accidentes que se producen en las carreteras?

-Me gustaría que tomasen más medidas en general e invirtieran más en mantener las carreteras en condiciones y en perfecto estado. Y que las administraciones no nos exigieran tanto papeleo y trámites que realizar a los moteros para poder circular con nuestras motos, que se preocupasen más por la seguridad vial y el mantenimiento de las vías públicas a fin de evitar accidentes.

-Una curiosidad personal: para los que no somos moteros, ¿por qué se crea esa unidad y buen rollo en las concentraciones que realizáis?

-Porque somos amigos y cuando nos juntamos nos divertimos.

-Viajando en moto, ¿cómo te sientes?

-Libre (contesta rápidamente y sin pensarlo). En el momento que te subes en la moto los problemas se quedan atrás.

-¿Qué música te gusta escuchar?, ¿te gusta el cine?

-Música rock. Me gusta mucho Héroes del Silencio, un grupo del que pude disfrutar de su música en directo en Zaragoza, en el año 2007. Respecto a la otra pregunta, claro que sí. El cine de Tarantino me encanta, una de mis películas favoritas es Death Proof (Quentin Tarantino, 2007).

-¿Algo más que quieras decir o destacar?

-¡La vida pirata es la mejor!