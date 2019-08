La ‘aventura’ de Paco Wandosell en Miss World Spain junto a Kiko Matamoros.

Paco Wandosell es conocido en el mundo de la moda por apadrinar a misses, míster y modelos que han llegado a lo más alto, incluso cuenta entre sus logros el título de Míster Mundo que obtuvo el malagueño Juan García. Su trabajo en protocolo y organización de eventos y su constante relación con las celebrities lo convierten en uno de los rostros conocidos de muchos de los famosos.

El almeriense, que trabaja de noche como enfermero en la Unidad del Sueño, lleva durante varios días recibiendo llamadas de los programas de Telecinco para conocer la reacción que tuvo Kiko Matamoros después de la respuesta de su novia Marta López, Miss Jaén, en la pregunta que le hicieron a las cinco finalistas. Ya ha entrado en directo en Socialité y está a la espera de saber si acudirá a Viva la Vida y Sálvame.

Wandosell destaca el trabajo realizado por Miss World Spain: “Hacía años que no iba a un certamen y he visto a una organización impecable. El domingo por la mañana antes de la final hubo una entrevista del jurado con las 52 chicas. Había una coach para prepararlas, tranquilizarlas y que tuvieran seguridad. Había un gran nivel. Miss Murcia es médico, la ganadora Miss Córdoba es psicóloga, hay otra que es abogada. Ya no es lo que era antes. La organización, de 10, impecable. He estado en anteriores certámenes que tenían muchos problemas”.

El almeriense traslada la filosofía actual del certamen: “El lema de Miss World Spain es Belleza con propósito. A todas las niñas las involucran en hacer una campaña de algún acto solidario. La que ganó el proyecto entró en el top 10 de las finalistas. Son concursos para la época en la que estamos. Cuenta más el interior porque vas por la calle y no ves niñas feas”.

Según Wandosell, antes de comenzar, “había favoritas como Marta López, Miss Jaén, que al final quedó quinta; Miss Sevilla, que tiene un canal de Youtube en el que canta, baila y produce, y quedó cuarta; y Miss Las Palmas y Tenerife. Eran de entrada las que la gente pensaba que iban a ganar. Miss Córdoba, María del Mar Aguilera, que fue la que ganó, fue conquistando poco a poco los corazones de sus compañeras, del jurado por la mañana y del público de Melilla”.

Wandosell asegura que “la chica de Kiko Matamoros lo pasó mal durante el certamen” porque por la calle le hacían alusión a su pareja. “La gente pensaba que tenía favoritismos y privilegios, pero no fue así. Participó en todo y fue finalista. No hubo ninguna queja, siempre estaba a su hora y en su sitio. Aunque hubiera tenido como novio a Pepito al de los Palotes, hubiera llegado a la final seguro”.

Según explica el almeriense, la relación con “Kiko Matamoros le ha perjudicado porque la han abucheado y ha tenido mucha presión”.

En el minuto de oro, Marta López fue preguntada por la siguiente cuestión: “Si pudieras erradicar una enfermedad del planeta, ¿cuál sería?”. El problema vino en su respuesta: “El mal”. Wandosell recuerda que “todo el público abucheó. Me daba lástima. La respuesta no fue la acertada. No sabemos si fue porque no supo decirlo o por la presión. No sé si con otra respuesta hubiera subido algún escalón más, pero tengo mis dudas. Las tres que han ganado son las que tenían que ganar. Buscan un conjunto para representar a los certámenes internacionales. Las que han salido son chicas muy preparadas con carrera universitaria. El jurado preguntó a las chicas a quién veían ganadora y el 90% de las chicas quería que fuera Córdoba. No había duda que tenía que ganar”.

El almeriense también defiende que Marta López es una gran candidata para los certámenes de belleza: “Esa chica va a Miss Venezuela o Miss Mundo y queda finalista. Esa chica donde vaya queda finalista”.

Pero una de las grandes dudas fue la reacción que tuvo Kiko Matamoros desde la respuesta de Marta López en el minuto de oro:“Llegué con él desde el hotel en taxi. Él pensaba que podía ganar y cuando dijo esa frase supo que ella sola se había descartado. Kiko Matamoros está yendo por los programas diciendo que respondió muy bien porque el mal es una enfermedad neuropsiquiátrica. Tenías que verlo, dijo dos o tres improperios y que la “ha cagado”. Kiko estaba nervioso como cualquier novio que está esperando el corte. Reaccionó mal”.

Paco Wandosell apunta que con este certamen “me he vuelto a ilusionar porque he visto una organización que nunca imaginaba un certamen. No hubo ni más mínimo privilegio para ninguna de las candidatas”.