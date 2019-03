Homenaje a las luchadoras por una igualdad real

Ocho mujeres o entidades que con su trabajo, esfuerzo y ganas de un mundo más justo han ido poniendo su granito de arena para conseguir una sociedad más igualitaria. El Área de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Almería entregó los premios que cada año se entregan para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Las ocho distinciones fueron para: María López Martín, Grupo de Mujeres de Almería Acoge, las futbolistas del Loma de Acosta, Lola López Molina, Antonia Segura, Montserrat Piquer, María Dolores Durán y Encarnación Molina.

Antes de la entrega de premios, el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, se mostró reivindicativo: “La igualdad es la conciencia de la libertad. Buscamos una sociedad sin discriminación, más justa y digna. Es necesaria la defensa de la igualdad”.

El alcalde también recordó que en 2005 el Ayuntamiento de Almería “creó la primer Concejalía de la Mujer. Hay que destacar el trabajo de los centros municipales de la mujer que han ayudado en emprendimiento, asociacionismo, conciliación o maltrato. El Ayuntamiento cuenta 14 años con políticas de igualdad que se han extendido a todos los ámbitos de la vida. ¿Hemos avanzado mucho? Sí, pero hay mucho camino por recorrer. No habrá verdadera igualdad si se gana menos salario por el mismo trabajo, si las mujeres ocupan las mayores tasas de temporalidad en el empleo...”.

Entre las medidas que el alcalde quiso aportar para seguir caminando poco a poco hacia una igualdad: “Hay que apostar por la formación, la inserción e integración para seguir luchando contra la violencia de género, sobre todo, en los jóvenes”.

Tras las palabras del alcalde, María del Mar Reche, Premio a la Trayectoria Profesional en 2018, fue la encargada de leer el Manifiesto. Hizo un recorrido desde 1978 y los pasos que se han dado en estos años.

Los reconocimientos comenzaron con el Premio a la Trayectoria Profesional a María López Martín, que ha sido una de las profesionales del Mercado Central que han conformado parte de su historia durante 40 años: “Gracias a mis clientas, amigas... No me ha importado trabajar, lo he hecho con mucho gusto y alegría”.

El Premio a la Solidaridad fue para el Grupo de Mujeres de Almería Acoge porque han gestionado la diversidad de El Puche y entre las mejoras se han involucrado en la educación de sus hijos. “Almería Acoge nos ha ayudado a mejorar el barrio para nuestros hijos y para el futuro”.

El equipo de fútbol femenino Loma de Acosta, filial del Pavía, recogió el Premio al Deporte por realizar un sueño y convertirse en una bocanada de aire fresco en el deporte al participar en una liga masculina de fútbol. Entregaron el trofeo a la capitana Lucía Andújar.

El Premio a la Comunicación y Difusión fue para Lola López Molina con más de 30 años en televisión y prensa luchando por los derechos de las mujeres. Es, entre otros cargos, responsable del Área de la Mujer de la Asociación de Periodistas de Almería. “Conseguir una ciudad más igualitaria es una obligación que tiene los periodistas, eliminando estereotipos y visibilizando mujeres plurales. En la Asociación hemos podido ayudar a rescatar la figura de Carmen de Burgos con un premio internacional. Se lo dedico a mi madre, y lo agradezco porque puedo ofrecer a mis dos hijos esta referencia”.

La abogada y feminista Antonia Segura recibió el reconocimiento a la Igualdad por sus 33 años en la abogacía y trabajar en distintos aspectos para la mejora de los derechos de la mujer. “Tenemos que emplear un lenguaje inclusivo y no sexista y que ningún color político nos limite los derechos”.

Montserrat Piquer fue galardonada en la modalidad de Emprendimiento porque desde hace 10 años ha innovado para aportar soluciones que mejoren el entorno. “Una mujer valiente es la que emprense para que todos estemos más a gusto. Hoy represento el trabajo de muchas emprendedoras de Almería y el mundo”.

María Dolores Durán ganó en Investigación. “He trabajado reconociendo la situación del mundo femenino como profesora de alumnos de Bachillerato. Cualquier grano de arena que hago en Almería es una aportación en la historia”.

La presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Encarnación Molina, fue reconocida en Cultura y Educación. “Quiero dedicárselo a todas las mujeres cofrades porque es un trabajo duro y, en muchas ocasiones, subestimado”.