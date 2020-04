Profesores del IES Campos de Níjar cantan y bailan por sus alumnos

La importancia de dar ejemplo y de concienciar sobre la importancia de quedarse en casa fue lo que quisieron trasladar los profesores del IES Campo de Níjar en Camporhermoso, que han grabado un vídeo para toda la comunidad escolar que ya se acerca a las 5.000 visitas en Youtube.

Débora Maneiro Blanco, jefa del Departamento de actividades complementarias y extraescolares, fue la que tuvo la idea de grabar el vídeo: “Después de la primera semana de confinamiento y trabajo telemático, tanto mis compañeros como los alumnos del instituto estaban un poco cabizbajos y desmotivados, y pensé: ¿cómo podríamos animarlos? Fue escuchar la canción Quédate en casa y me vino la idea a la mente. No fue difícil llevarla a cabo, ya que, sin pensarlo, gran parte de mis compañeros se ofrecieron voluntarios”.

Maneiro apunta la principal finalidad de este proyecto: “La primera idea fue animar a nuestro alumnado. Sabía que cuando los alumnos vieran el vídeo, con sus profesores bailando y cantando, se iban a echar unas risas a nuestra costa. Cualquier persona que ponga nuestro vídeo en Youtube tendrá esa sensación de felicidad. Ese es nuestro principal objetivo sin duda”.

El mensaje que lanzan es claro y definitivo. “Queremos transmitir a los alumnos la necesidad de que se queden confinados en sus casas. Es importante destacar que son adolescentes, y que tienen una activa vida social. Pero nosotros, como docentes, intentamos inculcarles que deben ser responsables, que sólo con la ayuda de todos podremos salir de este problema”, asegura la jefa del Departamento.

En este vídeo han participado algunos profesores del instituto, gran parte de la directiva del centro, y personal no docente. Para su montaje, han escogido la canción Quédate en casa, del cantante cubano Ariel “por el ritmo y la positividad de la letra”, apunta Maneiro.

La docente explica que desde el centro están trabajando con los alumnos de forma telemática: “Antes ya utilizábamos plataformas para conectarnos de manera digital con el alumnado, pero no al nivel que estamos trabajando ahora. Como a todos, nos ha cogido desprevenidos”.

La profesora señala qué es lo que más les está costando a los profesores con este tipo de formación: “En Educación no estamos preparados ni formados para impartir clases de manera telemática. Además, hay ciertas asignaturas que necesitan un trato personal con el alumnado, o alumnos que necesitan un apoyo especial que sólo pueden recibirlo dentro del centro, a través de profesionales de la enseñanza. No podemos pedirles a los padres que hagan nuestra labor como docentes, ya que no tienen la formación ni la experiencia necesaria para ello. Es más, habrá alumnos que no tengan la posibilidad de tener ordenador en su casa o internet para seguir este tipo de enseñanza 100% online, por lo que ya este tipo de docencia no es igual para todos. Por tanto, nosotros teletrabajamos, pero eso no quiere decir que todos nuestros alumnos tengan la posibilidad de recibir esta formación”.

Por otra parte, María Hernández Bonete, maestra de Pedagogía Terapéutica, fue la encargada del montaje y valora muy positivamente la implicación de sus compañeros: “Si tengo que evaluarles les pondría un 10. En esta situación en la que nos encontramos, el ser humano es capaz de dar lo mejor de sí mismo y sacar su lado más creativo y solidario con el fin de poder sacar una sonrisa a cualquiera. Se propuso la idea y una vez hecho el reparto de cada parte de la canción, no dudaron en ponerse manos a la obra. A partir de entonces, en tan sólo un par de días tenía más de 50 archivos de vídeo que revisar y montar”.

El vídeo se ha publicado en las distintas redes sociales a las que la comunidad educativa tiene acceso como las cuentas de Facebook, Instagram y la web del centro (www.iescamposdenijar.org) y de forma personal a través de WhatsApp. “Además, hemos contado con distintas plataformas como Séneca (iPasen), Google Clashroom o Edmodo que son soportes educativos que gran parte del profesorado utiliza para compartir con el alumnado materiales de clase, enviar mensajes o facilitar el acceso a los aprendizajes en cualquier momento y en cualquier lugar”.

Hernández se muestra sorprendida por la repercusión que ha tenido: “No me lo esperaba porque es la primera vez que hago un montaje de este tipo. Quiero agradecer la difusión y espero haber transmitido el mensaje que pretendíamos con el vídeo”.