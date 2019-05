Rage 2, el Mad Max del siglo XXI

Los nostálgicos de los juegos de acción desenfrenada e hilarante teníamos marcada la fecha del 14 de mayo en el calendario con el lanzamiento de Rage 2. La secuela del título de iD Software venía a ocupar un nicho en el género de los shooter poco explotado como es la mezcla de juegos de mundo abierto con la acción y la fórmula de disparos que solo id Software sabe hacer (para eso son los padres de Doom y Wolfenstein). Y, con sus claroscuros y alguna que otra decepción, Rage 2 es una propuesta divertida y fresca perfecta para prepararnos ante el caluroso verano que nos espera.

La trama de Rage 2, que llega tras ocho años de espera, nos sitúa 30 años después del primero. Nos toca encarnar a Walker, uno de los últimos Rangers que tiene que pararle los pies al malvado lider de la Autoridad, el ciborg General Cross, ante sus desmanes por controlar el mundo. Una historia bastante simple que deja a las claras que la pretensión del título no es la de contarnos una historia que nos marcará como hicieron otros juegos como el reboot de God of War y Horizon Zero Dawn (dos de mis favoritos de este último lustro).

Los argumentos de Rage 2, una secuela que id Software ha dejado en manos de Avalanche Studios (los creadores del notable Mad Max y la saga Just Cause), son más viscerales y pasan por convertirnos en un semidios en el Yermo en una mezcla de Doom, Just Cause y Mad Max que, pese a no llegar a estar a la altura de ninguno de ellos, sí que puede presumir de cierta personalidad.

De hecho la historia de Rage 2 solo nos requerirá unas diez horas de juego para acabarla y entonces es cuando dará comienzo el verdadero potencial de esta segunda entrega porque hay multitud de actividades y misiones secundarias que realizar en este vasto mundo desértico que también contará con zonas arbóreas e instalaciones futuristas en las que la acción, las altas dosis de adrenalina y un arsenal de armas con personalidad y carisma harán las delicias de los amantes del gatillo fácil.

Poco nos importarán los argumentos que nos dan los NPCs para ayudarles. La aniquilación de hordas de enemigos pondrán a prueba nuestros reflejos en un shooter en el que también evolucionaremos nuestras habilidades y nuestras armas convirtiéndonos en verdaderas máquinas de matar. Podremos realizar dobles saltos, paralizar el tiempo y entrar en un modo berserker en el que duplicaremos nuestro daño y regeneraremos vida o explotar las balas adheridas a nuestros enemigos con un chasquido de dedos. Hilarantes y únicas son las maneras de aniquilar que hacen de este juego todo un festival de tiros y destrucción y su principal atractivo diferenciador.

Tampoco faltarán la conducción y los míticos ataques a caravanas de coches como en la película de culto Mad Max aunque en esta ocasión los controles tan arcade de los vehículos lastrarán un poco la jugabilidad.

La amplia rama de habilidades y mejoras, en teoría, deberían empujarnos a seguir patrullando por el Yermo tras acabar la historia. El gran problema es que las misiones para conseguir los créditos son tan básicas y simples que al final terminan aburriendo por lo que da la sensación de que el juego ha sido lanzado con demasiada antelación. Ese es su principal lastre que y que puede llevarnos al hastío demasiado pronto.

Por suerte, la decena de horas que nos llevará acabarlo (aunque no completarlo) junto a un apartado gráfico bastante potente (aunque no a la altura de pesos pesados como Battlefield V o Metro Exodus) y una banda sonora metalera nos harán obviar sus lunares y descargar adrenalina sin parar. El Yermo te espera Ranger. Ve con cuidado.