Raquel Andueza: "El encuentro en el aula ha sido una cita a ciegas"

Es una de las gratas sorpresas del profesorado de este año. La cercanía, profesionalidad y compromiso con sus alumnos, a la vez que su reconocida trayectoria como soprano, la convierten en la docente que necesitaba el Curso de Canto. Raquel Andueza explica para Diario de Almería sus impresiones sobre todo lo que rodea al Festival de Música velezano.

El flechazo con el grupo con el que le ha tocado trabajar ha sido inmediato: “Estoy contentísima porque tengo un grupo de alumnos de 10 que son muy aplicados, cosa que les pido hacer lo hacen a la primera, responden fantásticamente bien, hay un ambiente estupendo, son muy cariñosos entre ellos, hay un trabajo de equipo entre ellos, se animan… No puedo pedir más”.

La soprano ve talentos entre sus alumnos: “Hay voces muy buenas, muy sanas, espero que no sea la última vez que podamos seguir trabajando con ellos”. A Raquel Andueza le volvería repetir su experiencia como docente en Vélez Blanco: “Me encantaría, estoy feliz. Hay un ambiente entre los profesores, el público... Te vas encontrando con gente por la calle, te paran para decirte cosas de los conciertos, los alumnos que tengo... Es un ambiente maravilloso. Estoy deseando que Cándida Martínez me proponga que vuelva el año que viene”.

La docente explica cómo es el procedimiento que sigue en sus clases: "Tenemos cuatro horas al día y mi máxima preocupación es poder dar el tiempo suficiente a cada alumno. Cantarán cinco cada día. Me preguntaron el repertorio y ha sido a libre elección. Solo conocía a un par. El encuentro en el aula ha sido una cita a ciegas. Les he propuesto que escojan una canción que quieran trabajar. Las clases son intensas, intento aprovechar cada segundo al máximo. Cada alumno que sale a cantar, da lo mejor de sí mismo siempre. Mi papel es aportar mis conocimientos, mi grano de arena, e intentar ofrecer un par de pinceladas en cuestiones técnicas”.

Para Andueza es importante la convivencia con otros talleres: “Lo bueno es que entre ellos se puedan mezclar con alumnos de instrumentos y puede haber una conexión entre ellos. Yo estoy disponible para lo que ellos necesiten, pero también es importante que mediten su tema ellos solos”.

La profesora asegura que “estoy muy contenta de impartir los cursos de canto porque venía a actuar y me iba muy pronto”. También se mostró muy sorprendida al cubrirse las plazas de su taller en 24 horas: “Me siento muy honrada, porque nunca sabes qué acogida puede tener”.

La soprano conoce la comarca de Los Vélez antes de que viniera a cantar en pasadas ediciones: “Estuve con un chico de Vélez Rubio. Conocí el Festival de espectadora, aunque no había venido nunca hasta que lo dejamos. Estar aquí una semana casi después de haber vivido me hizo mucha ilusión. A los conciertos también vienen amigos. Es la cita casi más especial del año”.

Además este año, junto a La Galanía, ha ofrecido uno de los conciertos en el Salón del Triunfo del Castillo de Vélez Blanco: “El Festival cuenta con una producción muy entrañable, profesional y de altísimo nivel. Ha sido un honor venir a cantar. El público está acostumbrado a acudir a los conciertos, y ya es un experto en música antigua. Es respetuoso, silencioso y cariñoso”.

Sus proyectos más presentes son La Galanía y dar clases sobre canto: “Tuve un problema con la voz. La perdí. Todo lo que he aprendido en este proceso a la gente le llama a la atención y me piden ayuda. Por otra parte, La Galanía es un grupo de gente que quiero, son mis amigos, Jesús Fernández es mi pareja. También hago colaboraciones con otros grupos y otros estilos como el jazz. Me encanta porque gano otros matices”.

Pero la soprano no para de trabajar y en otoño sacarán con La Galanía un disco con el nombre de El baile perdido y están preparando otro de música del siglo XVII. “En el trabajo de los bailes se guardaban los textos, pero faltaban las armonías que ha recuperado Álvaro Torrente”.