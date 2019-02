Remake, la cirugía estética del siglo XXI

El siglo XXI se ha convertido en el mundo de los videojuegos en un constante dejavú. Cada vez son más las desarrolladoras que apuestan por darle una segunda oportunidad a juegos de gran éxito en su época o que, por el contrario, pasaron desapercibidos en su momento eclipsados por otros y que vuelven para ofrecer a millones de jugadores la oportunidad de descubrirlos por primera vez y disfrutar de su magia, de lo que les hizo grandes y únicos en su día. Es lo que se conoce en el mundillo como remake y remasterizaciones. Los primeros son juegos que han sido rehechos desde cero y adaptados a las nuevas tecnologías gráficas de videoconsolas y PC, y los segundos solo reciben una ligera actualización manteniendo intactas sus mecánicas desprendiendo un olor a clásico que los hace igualmente irresistibles.

Ejemplos de los primeros tenemos en los últimos años títulos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, Oddworld: Abe’s Oddysee New N’ Tasty! y Ratchet & Clank, y de los segundos también obras maestras como Call of Duty Remastered, The Last of Us, Dark Souls Remastered, Starcraft Remastered y Shadow of Colossus.

Son títulos que en su día fueron superventas y que vuelven para que las nuevas generaciones tengan posibilidad de disfrutarlos como en su día lo hicieron, en muchos casos, sus padres e incluso, si nos remontamos un par de décadas, sus abuelos.

Resident Evil 2 y The Legend of Zeld Links Awakening copan este 2019 de nostalgia

Este 2019 se presenta bastante interesante en cuanto a producciones que vuelven con una sesión de cirugía estética bastante intensa. El más sonado ha sido Resident Evil 2, que llegó hace unas semanas y está causando furor entre la crítica especializada y los jugadores por mantener su esencia intacta pese a haber recibido una importante mejora gráfica que lo hace ser un título totalmente a los tiempos que corren. Capcom ha festejado así el vigésimo aniversario de la franquicia y nos pone de nuevo en la piel de Leon y Claire para visitar lugares tan emblemáticos como la comisaria de Raccoon City. Los sustos y los zombies harán el resto.

El mes que viene los amantes de los asesinos más famosos del mundo tienen la posibilidad de volver a viajar a Norteamérica con Connor Greenway gracias a la remasterización de Assassin´s Creed III, una de las entregas más queridas de la famosa saga de Ubisoft.

También es un buen año para los amantes de la gran N. Nintendo anunció hace una escasa semana que ya trabaja en uno de los títulos más amados de La Leyenda de Zelda que regresará después de haber sido lanzado originalmente para Game Boy hace 25 años. Se trata de The Legend of Zelda: Link’s Awakening que llega remasterizado este 2019 a Nintendo Switch ofreciendo a los románticos y a los más jóvenes la posibilidad explorar nuevamente la misteriosa isla Koholint para guiar a Link en su peligrosa aventura.

Para la consola de Sony también hay otro lanzamiento muy reseñable. Este año aterriza en la PS4 Medievil Remake, que fue lanzado en 1998 par ala 32 bits de Sony. Volveremos a encarnar al pecular esquelto Sir Daniel Fortesque en una aventura que mezcla acción, plataformas y puzles.

En el tintero queda otro Triple A como es Final Fantasy VII Remake que aterrizará en 2019 o quizás no. Soñarlo es gratis. Que la cirugía estética no se detenga.