Los colegios de Serón, El Ejido y Sorbas ganan la fase provincial del Concurso de Dibujo de la ONCE

Los colegios ‘Miguel Zubeldia’ de Serón, Ciavieja de El Ejido y el Instituto ‘Río Aguas’ de Sorbas han sido seleccionados como ganadores de Almería en la 37º edición del Concurso Escolar Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar carteles, cuñas de radio o spots para hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías y no un abuso que puede conllevar riesgos y consecuencias no deseadas.

En esta edición han participado 4.478 escolares de 41 centros educativos de Almería, bajo la coordinación de 59 profesionales de la educación. En Andalucía han sido en total 35.653 los estudiantes que han trabajado por el uso responsable de las nuevas tecnologías de 359 centros educativos que han contado con el apoyo de 467 profesores.

Bajo el original lema ‘ConexiÓN, AdicciOFF. Esto no es un juego’, la iniciativa ha consistido en crear una campaña publicitaria de sensibilización con un mensaje capaz de inspirar a toda la sociedad. Para ello el concurso ha puesto a disposición de los participantes diversas herramientas para debatir y trabajar sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, realizando propuestas para mejorar sus aptitudes sociales y conseguir un entorno adaptado a todas las personas.

Cabe destacar que ante la petición de docentes y estudiantes que han visto sus clases suspendidas por la pandemia, el Grupo Social ONCE decidió ampliar el plazo de inscripción hasta finales de febrero, una medida extraordinaria que ha facilitado la presentación de trabajos en estos dos primeros meses del año.

En el 37º Concurso Escolar del Grupo Social ONCE han participado un total de 152.292 estudiantes y 2.219 profesores de 1.684 centros educativos públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.

La participación se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula) dirigidas por un docente. Los estudiantes de Primaria y Educación Especial (Categorías A, B y E) han elaborado una cuña de radio de un minuto, como máximo, capaz de transmitir un mensaje sobre el buen uso de la tecnología por parte de los menores.

Por su parte, los estudiantes de Secundaria (categoría C) han tenido que diseñar un cartel publicitario que capte la atención y transmita un mensaje que fomente el uso responsable de la tecnología, evitando el abuso de la misma. Ha incluido un eslogan y una audiodescripción del trabajo.

Para los estudiantes de Bachillerato y FP (Categoría D), el concurso ha pedido la realización de un spot publicitario, de 40 segundos, para sensibilizar sobre el uso responsable de la tecnología y los riesgos que acarrea su abuso. Ha sido acompañado de un título y un documento con el guion, para facilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad.

Los ganadores en Almería

Los trabajos seleccionados por el jurado de Almería para cada una de las categorías (la D y la E son valoradas directamente por el jurado nacional) han sido:

CATEGORÍA A: 3º y 4º de Primaria

Colegio: CEIP ‘Miguel Zubeldia’, de Serón

Curso: 4º de Primaria

Profesor/a: Francisco Javier Rodríguez

CATEGORÍA B: 5º y 6º de Primaria

Colegio: Ciavieja, de El Ejido

Curso: 6º de Primaria

Profesora: Isabel Ortega

CATEGORÍA C: ESO y FP Básica

Colegio: IES ‘Río Aguas’, de Sorbas

Curso: 2º de la ESO

Profesora: María Azucena Martínez

En la categoría A, los alumnos 4º de Primaria del CEIP ‘Miguel Zubeldia’ de Serón han realizado una cuña de radio que lleva por lema ‘Esto no es un juego, aprovéchalo. Controla’, en la que muestran dos episodios de jóvenes utilizando nuevas tecnologías:

Red Social TikTok y el videojuego online Fortnite. En ambas, muestran una cara agresiva, de desprecio hacia los demás y en definitiva, podemos observar como por el mal uso de estas aplicaciones están alejándose de la realidad y mostrando actitudes claramente negativas.

En la categoría B, los alumnos/as de 6º B de Primaria del centro educativo Ciavieja de El Ejido han titulado su cuña ‘Los tips de Radio Ciavieja’ en la que ofrecen una lista de consejos para no caer en la adicción digital, entre los que destacan dos que no se nos pueden olvidar: salir y jugar. Lo defienden bajo el lema ¡Vivir la vida!, su vida de niños/as, que va más allá de lo que se puede hacer con una pantalla.

Bajo el título ‘¡Deja que descanse, evita que te enganche!’, los alumnos de 2º B de la ESO del Instituto ‘Río Aguas’ de Sorbas, ganadores en la categoría C, han elaborado un cartel que combina técnicas de dibujo manual, fotografía e ilustración digital con el que quieren expresar que el móvil y las TIC con las redes sociales pueden ser buenos o malos depende de cómo, cuánto y para qué se usen y abogan con limitar su tiempo de uso.

El jurado de Almería ha valorado de forma especial la creatividad, la calidad, el mensaje y la accesibilidad de los trabajos presentados. Presidido por la directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, el jurado ha estado compuesto por la consejera del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Gemma Pozo, Elisa Isabel Poyatos, maestra de la ONCE en Almería, Helena Ríos, afiliada y licenciada en Derecho, Irene Felices, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, y Asunción Quirós, periodista de Dipalmeradio.

Los escolares ganadores pasarán ahora a la siguiente fase, la autonómica, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los vencedores a nivel nacional, en su respectiva categoría, recibirán una Tablet con el objetivo de demostrar que un buen uso de la tecnología es posible.