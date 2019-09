Víctor López, seleccionado en Japón con sus mosaicos de pantallazos de móvil

Capturarte Catch You, es un proyecto de Arte Digital que nació en marzo de 2014, uniendo Arte y Nuevas Tecnologías, capturando pantallas del móvil con la intención de transmitir motivaciones, sensaciones, inquietudes… Y dando importancia al tiempo. El autor es Víctor López que ha presentado cuatro mosaicos (2015, 2016, 2017 y 2018), bajo el nombre Ai Love 2015-2018, que han sido seleccionados en The Nippon Foundation Diversity in the arts, que se celebra en Japón.

En Incluyendo 19, publicó el primer boceto, expresando la necesidad de la motivación, en la realización de cualquier actividad. Destacar la evolución que han tenido los dispositivos móviles en este tiempo, y la posibilidad actual de capturar imágenes, sin tener el día o la hora, en el centro de la pantalla.En 2015, creó el primer mosaico de trascendencia internacional. Constaba de 50 imágenes de temáticas diferentes: música, cuadros, diseños... “Como una forma diferente de mostrar mis imágenes y hacer fotografía, con Catch you 2015, quise plasmar cronológicamente las sensaciones del Decenio de Arte y Discapacidad, teniendo presente el libro Psicología en el Arte, de Giséle Marty. Este mosaico fue preseleccionado en el VI Big-i Art Project en Osaka, Japón”, dice.

En el año 2016, con un clima de inestabilidad e incertidumbre, después de constatar el éxito de la idea e iniciar la cesión de su cargo como director y secretario de la ONG, con Capturarte 2016, generé el proyecto para establecer con 5 mosaicos, la fórmula del Arte Inclusivo. “Me propuse crear un conjunto de mosaicos, cuyo resultado reflejara el carácter sincero y emocional, en la creación artística de las personas con discapacidad. Esta fórmula se define: Paz + Amor = Ai”, apunta Víctor López.

Durante 2017, año de disolución de la ONG Capacitarte, organización pionera en la unión de Arte y Discapacidad, realizó 400 capturas de cuadros, fotografías propias con amigos, noticias de Twitter, diseños, música y escogiendo a Angelina Jolie y Alessandra Ambrosio, como musas de Capturarte 2017. Este mosaico también fue preseleccionado en el VII Big-i Art Project.

Víctor López señala cómo transcurrió el trabajo el año pasado: “En 2018, Año del Amor, la idea fue continuar la base de 2017, con un menor protagonismo de cuadros famosos y dando más espacio a fotografías y diseños propios, introduciendo imágenes de Instagram, películas y libros interesantes, música asociada a cada momento, recuerdos... Acercando la idea original, a una agenda personal, componiendo una narrativa y cuidando especialmente el color y la forma. El tamaño impreso de Catch you 2018 puede alcanzar cada uno de los mosaicos, va de 50 x 50 centímetros a 8 x 8 metros, manteniendo calidad y nitidez”.

Pero este proyecto no acaba: “El símbolo igual (=), es en 2019 la continuación de la fórmula del Arte Inclusivo. Siguiendo una estructura similar a 2018, este nuevo mosaico da una especial relevancia, a los éxitos alcanzados durante el lustro 2012-2017, manteniendo las mismas musas y dedicando espacio a proyectos de Arte y Discapacidad o Arte Inclusivo, de amigos, conocidos... que se realizan en el mundo”Además de haber sido seleccionado por tercer año consecutivo en Japón, una universidad de Bogotá, le ha invitado a mostrarlo, y se han comprometido a imprimirlos en grande, pagarle el hospedaje y la manutención 10 días para dar conferencias, “pero no tengo recursos económicos para el viaje al estar en desempleo. Por ese motivo busco patrocinadores para ese proyecto en Colombia”, apunta. Su email de contacto: victor@esai.es.

Ideólogo, fundador, presidente, secretario y director de ONG Capacitarte (2005). Creador en 2007 del concepto Arte Inclusivo, en 2012 ideó y organizó el SIAI (Seminario Internacional de Arte Inclusivo). En 2017, inició el Centro Especial de Empleo EsAí y FIAI (Federación Internacional del Arte Inclusivo), en los que quiere ser artista y asesor.

Reconocido por diferentes instituciones, destacan: Premio Asociacionismo de Andalucía 2007, gracias al Instituto de la Juventud. En 2012, SIAI valorado como Excelente y Buenas Prácticas por Agencia Nacional Española. En 2013, Premio Construye un Nuevo Mundo de Fundación Vodafone España; y en 2014, Mención Especial del Premio Andaluz al Voluntariado Internacional.