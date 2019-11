Victoria Abril ya ilumina con su estrella en el Paseo de la Fama

“Era la primera película y western en 3D que se grababa”, explicó Victoria Abril sobre la película Yendo hacia ti, que rodó en la provincia de Almería en 1979 y que ha sido el motivo principal para colocarle una estrella en el Paseo de la Fama y concederle el Premio Almería, tierra de cine.

La actriz demostró naturalidad durante todo el encuentro con los medios de comunicación y hubo un momento que cortó, de forma simpática, al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, mientras que él relataba su trayectoria: “¿Qué tal si lo cuento yo?”.

Victoria Abril recordó que para la película Yendo hacia ti “me contrataron como si fuera un especialista. Estuve aprendiendo durante meses a montar a caballo, a galopar... El protagonista se llama El bueno y yo era su chica. Los malos me raptan y él se pasa toda la película yendo hacia mi. Los malos me hacían muchas perrerías”. La actriz asegura que eran los primeros experimentos en tres dimensiones y “estuvieron toda la película tirándome hacia la cámara” para asustar al espectador. La intérprete explicó que "la cámara llego de Estados Unidos".

Entre las maldades que le sucedieron en el largometraje, la ganadora de un Premio Goya y ocho nominaciones rememora que “la especialista hizo un plano general tan bien que parecía un maniquí. El director dijo que había que hacer un plano corto porque parecía un muñeco. Me ataron los pies a un caballo y empezó a correr por la orilla del mar. A mi no me gustaba que me doblaran y querían ese plano. No me pusieron protección en el culo y cuando hicieron el plano yo gritaba muy bien porque todas las chirlas y las coquinas de la playa de Almería me rompieron el culo. Estuve una semana sin poder sentarme”.

Curiosamente, la película Yendo hacia ti "no la llegue a ver, ni nadie", porque en ese momento "estaría rodando La muchacha de las bragas de oro o Asesinato en el Comité Central". Pero casualmente sí la vio Quentin Tarantino: "a él le encanta. No me extrañaría nada que estuviese rodando en Almería porque es un fan absoluto de esta tierra".

Cuando ya le dieron el turno de palabra a la actriz, proyectaron con anterioridad un vídeo en homenaje a su trayectoria donde Abril estuvo recordando la mayoría de los títulos que había rodado. En algunos de los casos no recordaba ni la escena ni la película: "¡Eso qué es!", exclamó al no saber referenciarla. En las imágenes de las imágenes grabadas en Almería expresó "no está en tres dimensiones".

La intérprete de la película Amantes, rodada en pareja con Jorge Sanz (también Premio Almería, tierra de cine), recordó la primera vez que pisó la provincia: "Mi pequeña infancia la viví en Málaga, después fui a Madrid, al internado, frío... y volví a ver el mar a los 10 años en Almería en 1969. Fue una colonia con la parroquia de los Sacramentinos".

La segunda vez que pisó esta tierra la actriz fue para Yendo hacía ti y la tercera para el rodaje del videoclip de su primera composición que se escucharía en los títulos de créditos de la película Luna negra "mientras que mi segundo contacto musical fue con unos de vuestros hijos Niño Josele en una composición para la película española El color del destino, de Óscar Domínguez".

Y para finalizar, la última vez que ha pisado Almería ha sido para descubrir la estrella y recibir el Premio Almería, tierra de cine: "Mi quinta aventura me encanta". Victoria Abril aseguró que "al Festival no he venido nunca porque tiene 18 años, hace 35 que vivo en Francia y unos 20 años que no he hecho cine en España. No ha venido ninguna película mía al Festival. Espero que en la próxima década algo nos llegue".

La homenajeada manifestó que "empecé en el cine porque no quería ser secretaria, mi sueño era ser bailarina clásica. Mi primera película fue Obsesión porque mi profesora de ballet me dijo que había un casting. Me presenté y me cogieron. Posteriormente, hice un reportaje en Fotogramas. Richard Lester me vio, preguntó por mi y me cogieron. Gracias a eso, una productora italiana quería grabar una especie de Robin Hood. Al final, grabé en español, inglés, italiano y la cuarta en catalán. Ya la quinta fue con Vicente Aranda".

La actriz explicó que le gustaría venir a la provincia a rodar alguna película: "Tenéis desierto, mar buen tiempo... Ayer estaba lloviendo y hoy ya ha salido el sol para mi estrellita. Es el el último remanso de paz, de naturaleza, parques naturales..., eso ya no existe". Sobre los consejos para futuros intérpretes, Abril no quiso "mojarme mucho", pero sí que afirmó: "En este oficio hay que querer tres veces para poder un poquito".

La actriz espera que con este premio también se le vuelva a recordar: "Estoy encantada, agradecida, emocionada e ilusionada. Es una nueva década que comienza para mi. Me gustaría un poco más de trabajo en España para mi".

Como si de una excursión se tratase, la actriz se colgó la mochila promocional de FICAL y se dirigió a descubrir su estrella. Paseó por las calles principales que van desde la calle Navarro Rodrigo al Paseo de la Fama donde sus seguidores la estaban esperando. "Cualquier excusa es buena para volver a Almería".

David Carrón, director del Festival Internacional de Cine de Almería, presentó de una forma muy especial a Victoria Abril: "Sabemos que es una grandísima actriz y lo sabemos porque nos lo han dicho muchas veces fuera de España", quien recordó que la actriz va a estrenar una serie en Nexflit, Días de Navidad. "Ojalá sea su vuelta definitiva al audiovisual español de manera que el romance que mantiene con Pau Freixas se mantenga con otros directores", apuntó.