Yolanda García cocina con ADN local

Llevar la naturaleza en estado puro a las recetas y conseguir un explosión de sabor mediante una cocina sostenible es parte de la propuesta que llevó la chef ejecutivo del Restaurante Alejandro, Yolanda García, que trasladó su proyecto Gastroconciencia en Madrid Fusión.

La chef asegura que este paso por Madrid “ha sido un sueño, no tengo palabras. Se asombraron con los sabores y las plantas silvestres. Ha sido realmente una revolución. He oído cosas como que no era solo una cocinera, que con mi equipo estaba dando una visión al mundo de otra forma de vida, conectando con la naturaleza. Ha calado muchísimo”.

García participó en el Aula Makro y sorprendió la buena acogida: “No sabía que podía tener una repercusión así. Había capacidad para 30 y se metieron 68. Eran 45 minutos de intervención pero faltaron. La gente no quería salir de ahí, no paraban de preguntar. La gente de Makro de Almería ya cuentan conmigo para proyectos. Cuando hablamos sobre las malas hierbas tuvimos personas muy interesadas”. Según explica la chef, el Aula Makro comparte el concepto del proyecto que presentó:“Ellos tienen ADN local. Le encaja totalmente nuestro proyecto de Gastroconciencia: pesca artesanal, cuidado del entorno, frescura de los materiales, desarrollo local y sostenible...”.

En Gastroconciencia se unen muchos proyectos como la introducción de las malas hierbas a la alta cocina y la Asociación Pescartes, entre otros. “Esto es más que un restaurante, es una filosofía. Me han llegado a comentar que aquí hay un mensaje muy gordo hacia la humanidad”, asegura García.

La chef también ha sido juez del concurso gastronómico que se organizó con motivo de la Capitalidad Gastronómica Almería 2019 que recibió el nombre I Cocinando en la Huerta de Almería: “Había una gran participación y los platos tenía muy buen nivel”.

Otro de los talleres en los que participó fue la degustación CheeseXperience con variaciones alrededor del Camembert junto a Iván Cerdeño y Elena Arzak. “Dimos a degustar 50 tapas al público y el feedback fue excepcional”, dice la cocinera.

La última aparición de Yolanda García en Madrid Fusión fue con un taller donde se cocinaron platos con malas hierbas.

La chef ejecutiva del Restaurante Alejandro de Roquetas de Mar defiende lo que aporta la provincia a la mesa: “Almería tiene que estar muy orgullosa. Ese Mediterráneo, ese pescado que es salud, esas plantas silvestres que tienen más nutrientes que otras, esas verduras que como siempre digo tiene más ingeniería un tomate que un Ferrari... ¡Tenemos tantas cosas! Gastronomía a 100 por hora”.

De esta forma, Yolanda García consigue exportar el nombre de Almería a nivel gastronómico gracias a su innovación y su desarrollo sostenible en la cocina.