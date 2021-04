Ana García, la bandera de Almería y España en Miss Mundo

Todavía hay quien cree que para ganar un concurso de belleza basta con ser guapa. Bueno, pues es uno de los requisitos, indudablemente, pero uno de los muchos. Además, la aspirante a Miss debe ser buena deportista extrovertida, simpática, tener facilidad de palabra, ser solidaria, inteligente... y bella, por supuesto. Todo eso lo reúne la almeriense Ana García, la actual Miss España, que en noviembre representará a España en el certamen de Miss Mundo.

“Lo más ajeno que tenía yo era participar en concursos de belleza. Sí, me veo mona pero cuando Paco Wandosell me ofreció presentarme a Miss España me lo tomé a broma, no quería ir. Pero me animó Sergi Regall quien me dijo que me iba a diseñar dos modelos preciosos para desfilar en el certamen y acabé aceptando”.

La elección de Miss Mundo España fue el 26 de julio de 2020 y fuimos las 52 misses provinciales. “Todas ellas chicas perfectas: altas, guapas, simpáticas, inteligentes... Desde el primer día hice buena amistad con las representantes de Alicante, Granada y Murcia. Yo me lo pasaba muy bien y me lo tomaba como una experiencia maravillosa pero ni por asomo me veía ganadora. Hasta que en la gala final me nombraron Miss España.Entonces entré en una especie de sueño y no me creía lo que estaba pasando. Todas me abrazaban, me besaban. Increíble, de verdad”.

Tras el certamen, todas se fueron de marcha... menos la Miss, que tuvo que irse a dormir para la sesión de fotos matutina. “Subí a la habitación y empecé a llorar y llorar. Miss Alicante intentaba consolarme pero, como no había forma, me ponía parches bajo los ojos para que no tuviera ojeras al día siguiente. Dormí apenas un par de horas y por la mañana, fotos para revistas, entrevistas, felicitaciones... En fin algo que nunca habría imaginado”.

Una curiosidad: como el Certamen de Miss Mundo no se celebrará hasta final de este 2021 por la pandemia, Ana será la única Miss España cuyo reinado durará dos años. “La gala tendrá lugar en Puerto Rico y tendremos pruebas deportivas, pasarela, talento (hará baile flamenco), debates, proyecto social, causa solidaria y belleza. Todo cuenta. Iremos unas 120 y sólo cinco llegarán a la final”. Tras conocerla, creo que será “llegaremos”.

Ana García estudia Derecho por la UNED y acaba este año. “Hice Primaria y ESO en Aguadulce y Bachillerato en el Alborán, instituto del que tengo gratísimos recuerdos. No me olvido de mis dos mejores amigas: Miriam e Isa”.

En estos momentos se incorpora al desayuno su hermana melliza, Marta, quien es una polvorilla, como ella, todo simpatía y risas. “De pequeñas éramos muy traviesas. En el colegio y luego las amigas nos llamaban ‘demomellis’, apócope de ‘demonios + mellizas’. La verdad es que hacíamos honor al apodo. Éramos como los hermanos Zipi y Zape en niñas. Siempre estábamos juntas hasta llegar a la Universidad”.

Los gustos de Ana no son nada especiales. “Me encanta viajar, aunque ahora apenas podemos. Prefiero las ciudades con playa pero la montaña tampoco me disgusta; y soy buena cocinera, modestia aparte. El pisto manchego me sale riquísimo. ¿Una ciudad? Pues me encantó Menorca”.

Con su 1’80 de estatura, está claro que la pasarela le va que ni anillo al dedo. “Pues sí, hago pases de modelo, sesiones fotográficas y me muevo en el mundo de la moda; pero yo estudio Derecho para ejercer no para colgar el título.”

El desayuno y la entrevista tocan a su fin. “Las redes sociales son inevitables en el mundo en que me muevo. Tengo más de diez mil seguidores en Instagram. Mi dirección es @anagarciasegundo. Fácil de recordar”. Y bajo una lluvia intensa, algo raro en Almería, nos despedimos. Ojalá la proxima entrevista sea con motivo de ser nombrada Miss Mundo en PuertoRico. Cualidades físicas, psíquicas e intelectuales no le faltan. Mucha suerte, Ana.