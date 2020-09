Una aventura en bici desde Murcia hasta Santiago de Compostela en menos de 90 horas.

Hay deportistas que lo que buscan cuando participan en un campeonato son los reconocimientos en forma de trofeos, dinero, palmarés…, pero existen otros que lo único que buscan es la propia autosatisfacción personal y superarse a ellos mismos. Es el caso del deportista almeriense de ultrarresistencia Norberto Reina, que prueba tras prueba busca probar sus límites. Uno de los últimos logros ha sido completar la Carsan.

Reina señala que este ha sido el año propicio para participar en la Carsan: “Para una prueba de 1.200 kilómetros exigen hacer en ese mismo año cuatro pruebas previas de 200, 300, 400 y 600 kilómetros. Es un requisito para poder participar. Como no ha sido posible para algunos por la COVID-19, se abrieron las inscripciones. Como las pruebas que yo estaba inscrito las cambiaron de fecha y ya no podía participar, y la Carsan ha sido en agosto, durante mis vacaciones, no me lo pensé y me inscribí, a pesar de los pocos entrenamientos que realicé debido a la cuarentena”.

El ultraciclista indica en qué consiste la Carsan: “Tienes que realizar el recorrido diseñado por la organización, que va desde Caravaca de la Cruz en Murcia hasta Santiago de Compostela con 1.200 kilómetros y 14.000 metros de desnivel positivo acumulado en un máximo de 90 horas”.

El deportista señala cuáles han sido las mayores piedras que se ha encontrado por el camino: “La mayor dificultad que he pasado en la prueba ha sido el sueño. Solo he dormido 2 horas y media en tres días. Para no dormirme en la bici me paraba en bancos y estaciones de autobús de pueblos y hacía siestas de 5 minutos para engañar al cuerpo. También pasé frío ya que tuve que subir la sierra de Gredos por la noche a casi 5 grados; y la lluvia en Galicia fue realmente dura y tuve que secar la ropa con el calor de mi cuerpo y la manta térmica”.

El almeriense explica los detalles técnicos de la prueba: “Tiene la dificultad del tiempo máximo de 90 horas con respecto a otras pruebas. Hice 331 kilómetros de media diarios para poder llegar en 86 horas y 53 minutos. Cuando me quedaban 100 kilómetros pensé que no lo conseguiría ya que todavía tenía que subir un puerto e incluso los últimos 5 kilómetros eran de subida. Al final la cosa salió bien y quedé en el puesto 36º de los 54 que terminamos la carrera. Salimos 75 desde Caravaca De la Cruz que ya dice la dureza de la prueba por tantos abandonos y otros en fuera de tiempo. Al final pude dedicárselo a mi madre como hago siempre en todas las pruebas”.

Norberto Reina ya está pensando en próximas citas de mayor esfuerzo y preparación: “Las futuras pruebas que me gustarían hacer y cuya dureza es extrema son la NorthCape4.000 (4.000 kilómetros que van de Italia a Cabo Norte en Noruega) y la IncaDivide (1600 kilómetros en Perú con bici de montaña y con 5.000 metros de subida)”.