De la chupa de cuero a la terna de concejal.

El nombramiento de Diego Cruz Mendoza como concejal del Área de Cultura y Educación lo hizo público el alcalde de la ciudad Ramon Fernandez-Pacheco con el resto de ediles que conforman la corporación. En ese momento la vida profesional de Cruz da un giro inesperada su inconfundible imagen de rockero se transforma de inmediato. Aunque seguirá por siempre a la música- ha nacido para ello- por razones obvias ha tenido que colgar en el armario su vestuario musiquero cambiándolo por flamantes trajes de Armani.

Quizás el comentario más acertado que se ha hecho sobre Diego Cruz, como en su día se dijo del británico Joe Cocker es que el nuevo edil, queya ha cumplido cincuenta años, responde al perfil de un cantante blanco con alma y voz de negro. Nació el 7 de abril de 1970 en Almería. Comienza en la música de forma autodidacta a los 14 años de edad, tocando la guitarra en el mítico grupo de rock The Wanderes y siempre ha estado vinculado a los estilos, como el blues, el jazz y el soul, a los que considera puros, como nuestro flamenco. En 1998 salió a la luz su primer trabajo discográfico con el grupo Insólito Club, cosechando grandes éxitos con canciones como la versión en castellano del célebre Me and Miss Jones y actuando en varios programas de televisión a nivel nacional, como Crónicas Marcianas o Música Sí. Cuenta con otro trabajo discográfico editado, junto al guitarrista Paco Rivas: Una noche en la jaima, ademas de su participación como vocalista en el tema Hit the road, Jack en el último CD de Larry Martin Band, llamado One day I..ll fly away, The Black Land Farmers (selazy records).

Es la voz de Diego Cruz Quartet, y también es la voz, guitarra y batería del grupo de rock’n’roll de los años 50, The sun rockets. Experiencia en el grupo Teddy Boys junto a Chipo, Antoñito Fernandez, el malogrado Jose del Olmo, Pepe Amat o Paco Carreño.

Ha compartido escenario con Josemi Carmona (ketama) experimentando fusión jazz-flamenco y cosechando un gran éxito en sus conciertos veraniegos. Sigue su labor musical con varias formaciones todas relacionadas con el jazz, soul, blues y algunos pellizcos de flamenco con su formación denominada El Quejío del Soul.

El cuarteto Diego Cruz Quartet se formó en el verano del 2005, por una iniciativa de su cantante, Diego Cruz, el cual estaba deseoso de iniciar un proyecto en el que dar cabida a sus temas de jazz favoritos. Para ello quería contar con una formación clásica en el jazz: piano, contrabajo y batería. Y allí estaban Chipo Martínez, Ramón García (pianista) y Lito Vergara a la batería.

Desde entonces no han dejado de trabajar y de disfrutar, tanto en estudio como en directo, intentado lograr un equilibrio entre el jazz y el más puro entretenimiento. Concejal de Cultura del ayuntamiento de Almería, Cruz seguirá combinado sus actividades políticas y profesionales. Un gran tipo, este Cruz.