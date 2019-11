'La cinta de Álex' lucha contra los prejuicios en una película de acción

Luchar contra los estereotipos, denunciar el abuso de poder de las grandes compañías y la relación entre un padre y una hija después de 10 años de ausencia fueron algunos de los mensajes que se plasmaron en la historia de La cinta de Álex, que opta a ganar el certamen Ópera Prima, dentro del Festival Internacional de Cine de Almería.

La directora Irene Zoe explicó como ha podido ver la luz este largometraje: “Es un trabajo independiente y muy humilde. Estamos muy agradecidos que nos hayáis invitado a presentarlo. Es un auténtico privilegio. Ha costado sacarla adelante. Es un esfuerzo cooperativo con productoras de tres países de India, Norteamérica y España. Dirigí un cortometraje en la India que, a priori era un teaser, que ganó bastantes premios”.

El protagonista es el actor Fernando Gil y la directora asegura que tuvo que pasar un casting: “Se le hizo porque tenía que convencer a muchos productores. Estamos acostumbrados a verlo en comedia o haciendo de rey, pero encarna un personaje dramático que nos encandila a todos”.

Zoe apuntó que el largometraje tuvo una evolución con el paso del tiempo: “La primera versión tenía una madre y una hija y el proyecto sufrió un parón. Tuve la feliz idea de ver lo que pasaba con un padre. Tuve que reescribirlo entero y empezó a ganar apoyos con distintas productoras. La película está rodada en un 92% en la India. El trabajo de localización fue muy duro. Buscábamos una ciudad pequeñita para poder movernos y necesitábamos un pequeño hospital, un colegio, un castillo..., Es una producción muy humilde”.

La joven actriz Rocío Yanguas se mostró feliz de estar presente en el Festival Internacional de Cine de Almería porque “es un privilegio muy grande estar aquí. Es mi primera película, No hubiese sido posible sin la ayuda de Irene. Sacó de mi una actriz que yo no sabía que tenía. Me enseñó muchísimo. Ella y Fernando me han enseñado todo lo que sé”. La directora dijo que “es un tesoro, un lujo contar con ella. Tenía interiorizada la continuidad, era un robot”.

Fernando Gil valoró positivamente el certamen de Ópera Prima porque “estáis incentivando a la gente a crear. La primera película solo es una vez en la vida. Con Irene tengo una relación laboral desde hace un tiempo y también me sigue a nivel teatral. A la hora de cambiar de registro en el teatro se arriesga un poco más y ella estaba en mi bagaje. Hemos trabajado con Irene la verdad en la verdad de las escenas. Me ayudaba a prepararlo todo porque es un personaje muy bestia, que está apartado de la occidentalización”.

La directora manifestó que la película trata temas fundamentales como “los prejuicios del ser humano y la gran presión de las corporaciones donde el grande se come al chico. Además, se relatan dos historias de personajes que lo están pasando mal”.

Irene Zoe dirige, produce y escribe en La cinta de Álex a lo que Fernando Gil aseguró que “es una tipa con una capacidad de trabajo infinita. En el rodaje trabajamos muy bien la planificación”. Por su parte, Zoe recordó que “había hecho cortos desde 2002. Me ha costado dar el salto. Pensé: si no me lanzo, no lo voy a hacer nunca. Mi productora la abrí en 2008 y aprendí a producir. Es bueno saber producir porque me ayuda a escribir mejor, es la forma más barata de contarlo. No concibo hacer una película sin producir ni editarla” La actriz destacó que “teníamos pocos recursos y se apañaba con cualquier cosa”. Parte del reparto es procedente de India: “Conté con un director de casting que me dio muchísimas opciones”.

En la película también se trata la igualdad de género: “Quise que la madre fuera una marine y que apostara por su carrera profesional. También conté con la detective Gupta. Me decían que en India era imposible y yo dije que ya habrá. Hay que dar ejemplo y tomarlo de manera natural.

Por otra parte, la presentación de la película contó con la presencia del actor Krishna Singh Bisht que aseguró que “yo no soy como el personaje, que es muy religioso y con creencias muy profundas. Puede hacer cualquier cosa por dinero. Para trabajar el personaje tenía que ser como una culebra, con movimientos sinuosos para engañar”.

El resto de reparto está compuesto por Aitana Sánchez-Gijón, Amit Shukla, Monica Khanna, Kavyanshi Samaria y Aida Folch.