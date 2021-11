Testigo del pasado, presente y futuro

No hay mayor satisfacción para un alcalde que tener la oportunidad de felicitar a aquellas personas, colectivos, entidades o agentes sociales que trabajan cada día al servicio la provincia de Almería. Una labor a la que, sin duda, contribuyen los medios de comunicación que se hacen eco cada día del trabajo que se realiza desde las administraciones en beneficio de todos los almerienses.

En esta ocasión, quiere expresar mi reconocimiento a Diario de Almería, que se ha convertido en una de las cabeceras referentes de la información de la provincia. En estos 14 años, el periódico más joven del Grupo Joly ha crecido siendo testigo fiel de la realidad de Almería gracias al esfuerzo y profesionalidad de la plantilla que lo conforma, con Antonio Lao en la dirección, pasando por redactores, fotógrafos y demás personal que llevan a cabo una importante labor de servicio público, cumpliendo fielmente con el derecho a la información de los ciudadanos, así como, a la difusión de los principales acontecimientos de Almería y sus 103 municipios.

El pasado, presente y futuro de Roquetas de Mar ha sido reflejado “con luz y taquígrafos” por Diario de Almería en estos 14 años de manera impecable. Un periodo que, además, ha coincidido con el espectacular crecimiento y desarrollo que ha experimentado nuestro municipio. El posicionamiento y consolidación de esta cabecera ha ido de la mano de la importante transformación en la que Roquetas de Mar se ha visto inmersa, gracias al esfuerzo de todos sus vecinos y, al impulso de los principales sectores que sustentan nuestra economía como la agricultura o el turismo, cuyo desarrollo ha sido fruto de la fusión de la tradición y la innovación.

En estos 14 años, Diario de Almería, bajo la responsabilidad, buen hacer y compromiso con la provincia de Antonio Lao, ha reflejado a la perfección la apuesta del Ayuntamiento de Roquetas por convertirse en un referente del panorama cultural de Andalucía, de nuestra apuesta por el desarrollo sostenible, la mejora de los servicios público o del trabajo incansable que ha hecho el Ayuntamiento para que nuestra ciudad sea sede de pruebas de alto nivel deportivo como la Vuelta Ciclista a España o el Campeonato de España de Triatlón, entre otras.

Pero también, en estos 14 años y, como fieles servidores de la información habéis contribuido al desarrollo de nuestro municipio. Diario de Almería ha recogido las demandas y necesidad de Roquetas de Mar, reivindicaciones históricas que, como alcalde, he dado voz allá donde he ido para exigir lo que era justo para este municipio, que cuenta con 100.000 habitantes y, que, en los meses de verano, llega a alcanzar los 200.000.

14 años en los que vuestras páginas, en papel y, en los últimos años en digital, habéis dado fe del trabajo que este ayuntamiento ha realizado para lograr un objetivo que, Gabriel Amat, en representación de todos los roqueteros, creía necesario para cubrir la asistencia sanitaria tanto en Roquetas de Mar como en sus localidades limítrofes. Una reivindicación de la que me consta ha sido sensible el director de este medio desde el primer momento.

14 años en los que habéis recogido cada una de mis declaraciones afirmaciones y peticiones para que desde el Gobierno andaluz dieran luz verde a un proyecto vital. Una infraestructura sanitaria que cada día está más cerca, y de la que también seréis testigos en próximas fechas cuando se coloque la primera piedra del Hospital de Roquetas de Mar. Sin duda alguna, este día no sólo será importante para nuestro municipio sino también para todos los almerienses que, a través de nuestras páginas conocerán el importante paso que Roquetas de Mar dará gracias al apoyo y respaldo del gobierno que a día de hoy preside, Juanma Moreno, que ha sido sensible con esta reivindicación y, que ha cumplido con el compromiso que adquirió con los vecinos de esta ciudad desde el primer momento que llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía. Un compromiso que se ha traducido en hechos, el fin último y principal que toda administración, debe garantizar a los ciudadanos y que no es otro, que la vocación de servicio púbico mejorar su calidad de vida.Con todo mi admiración y respeto, felicito a Diario de Almería por estos 14 años de respeto a la información, a la verdad y, por demostrar, su capacidad informativa en estos últimos meses en los que la pandemia sanitaria también ha obligado a hacer importantes sacrificios en los medios informativos.

A pesar de las adversidades, habéis representado el espíritu y carácter de los almerienses, vuestra capacidad de innovación y creatividad para no dejar de cumplir con vuestro principal cometido: Informar con veracidad, objetividad y contribuir al desarrollo de nuestra provincia. GRACIAS.