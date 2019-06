La existencia del hombre y la vida

El existencialismo como modo de pensamiento o de vida. Juanjo Artero representó en un entorno privilegiado, el Jardín Botánico La Almunya del Sur, la obra El milagro de la Tierra. Su situación personal se vio reflejada en la emotividad que puso a la obra, como él mismo señaló al finalizar: “He interpretado esta obra unas veinte o treinta veces, pero me he sentido como nunca. Quizá por este espacio tan maravilloso. Me han pasado cosas últimamente y parece que no, pero cuesta”.

Una reflexión sobre la ilusión de la vida inició la representación: “Una generación va y otra viene, pero la Tierra siempre permanece”. La Gran Explosión o Big Band ocupó parte de su reflexión con un texto que trataba sobre la evolución de la especie: amebas, primates... Artero hizo referencia a autores que hablan del hombre y el Universo como Fray Luis de León y Rosalía de Castro, entre otros.

Los cambios en la vida de un individuo se suceden en el monólogo de Juanjo Artero e invita al público a reflexionar: ¿Qué diferencia hay entre el sabio y el necio? Se van a morir y con el paso del tiempo se les va a olvidar”. El actor animó a disfrutar de los buenos momentos y que confiaran en el destino de “este maravilloso mundo”.

Posteriormente, Artero hizo un repaso por su vida o podría ser la de otra persona. Comenzó con el momento en el que se encontraba en el interior de su madre, y ya comenzó con las constantes alusiones a su abuela que despertó las carcajadas entre los asistentes. Los momentos en los que se le caía los dientes de leche hasta que llegó a la pubertad y al desarrollo como hombre se fueron sucediendo durante el relato.

“Tienes alma de acantilado”, le decía su madre. Su familia estuvo presente en una obra muy especial para Juanjo Artero que se mostró visiblemente emocionado durante toda la representación. “hay algo eterno en mi madre que no sé lo que es”. Los sentimientos y la relación con la creación continuaron:“La expansión y concentración del Universo es solo el latido de un corazón. Busco saber de dónde venimos. El Universo es una sinfonía”.

Quevedo, Calderón..., distintos autores llenaron de versos la obra de Artero. “Cuantas más personalidades tenga, más completo seré y así estaré más cerca del Universo”. Don Juan Tenorio y Doña Inés. El actor encarnó a distintos personajes y se metió en las pieles para seguir ese proceso de personalidad múltiple actoral. “Mi alma de actor está llena de almas”.

El intérprete habló sobre la maldad del individuo por naturaleza: “Todos llevamos el mal y el bien. Hay que aturdir al diablillo que llevamos dentro”. Al recitar el poema de la obra de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, algunos de los asistentes tímidamente repetían junto al actor”.

Pero Juanjo Artero acabó con un mensaje positivo: “No dejes de hacer de tu vida algo extraordinario. Vive sin mediocridad”. El público acabó de pie en una noche mágica y con encanto en La Almunya del Sur.