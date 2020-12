La exposición 'Identidades' viaja desde Almería hasta Segovia

La muestra 'Identidades' comenzó su itinerario en Almería y, ahora en tan sólo unos meses, ya puede disfrutarse en el Palacio Quintanar de Segovia. Dicha exposición es fruto del grupo fotográfico 'Diez miradas'. Aunque, en esta ocasión, al grupo, compuesto por 10 fotógrafos, entre ellos, Juan Carlos Gargiulo, Manel Quiros, Pablo Tarrero, Paz Vicente o Xavier Ferrer Chust, se han unido otros artistas como Carlos Fontales, Nela Sánchez Alonso, Salvador Cuenca, Simone, Cristian Hugo, Isabel Rubio, Lucía Huertas y Carlos de Hita, para exponer juntos en esta gran exposición multidisciplinar.

'Identidades', se convierte ahora, de este modo, en una muestra colectiva multidisciplinar de 17 artistas, con la que el Palacio Quintanar cierra la programación de este año 2020.

Según palabras de Rodrigo González Martín, crítico de arte, "este proyecto expositivo da la oportunidad de abordar lecturas diferenciadas que dialogan entre sí, de intercambiar miradas alternativas que buscan el encuentro, de mostrar y compartir experiencias de nuestro mundo, aunque local, incompleto y fragmentario anima positivamente a imaginar un mundo mejor para todos. La exposición es un viaje tranquilo, reflexivo, amable, empático, con flexibilidad mental frente a la rigidez maniquea, nosotros o los otros, me gusta o no me gusta, bueno o malo, que propone claridades intolerantes y dogmáticas. ‘Identidades‘, como tantas otras muestras artísticas, nos ofrece una modesta y necesaria oportunidad de ‘reimaginar‘ el nosotros. ‘Tenemos una identidad polifónica‘ (Norbert Bilbeny), que incluyen como seres inacabados y escindidos nuestras contradicciones. Identidad y contradicción son formas de libertad, nos recuerda sabiamente Edward Said".

La muestra puede visitarse desde hoy 18 de diciembre de 2020 y hasta el 21 de febrero de 2021, de miércoles a sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. También los domingos en horario de 12:00 a 15:00 horas.

Participación almeriense

El fotógrafo Rubén García Felices participa en esta muestra en Segovia con cinco retratos de su serie 'Especialistas y bailarinas del Viejo Oeste', al igual que lo hizo en el Museo de Arte de Almería. El artista comentó que después de su participación este año en el 'Almería Western Film Festival 2020', éste fue animado por el propio director del festival a ampliar dicha serie, y este mismo otoño estuvo retratando de nuevo a los actuales especialistas, actores de espectáculo y bailarinas que trabajan en los tres poblados que se mantienen aún en pie en Tabernas: Western Leone, Fort Bravo - Texas Hollywood y Oasys MiniHollywood, unos lugares donde ya en 2013 retrató a los especialistas que en su momento trabajaban allí y que aparecen en esta muestra. Se trata, sin lugar a dudas, de un proyecto que por naturaleza propia "tiene un carácter documental histórico" en lo que se refiere al cine y el Far West en Almería, comentó el propio director de dicho festival, Eduardo Trías.

Actualmente, García Felices trabaja en varios proyectos fotográficos a la vez, además de continuar con el de los actores de espectáculo wéstern. Dos de estos nuevos proyectos son 'Nudistas' y 'Culto', dos series totalmente distintas que aún no han dado luz y en los que el artista está involucrado desde hace varios años. Sus proyectos, por lo general, suelen ser a largo plazo.

Cabe decir, que una obra suya, titulada 'Oscura soledad, autorretrato', de 2009, que fue ganadora del primer premio en el II concurso fotográfico contra las drogas "Imágenes para pensar" en 2009, del Ayuntamiento de Almería, forma parte desde este verano de 2020 de la importante exposición permanente "Fotografía española. 1910-2010" en el Centro Pérez Siquier de Olula del Río. Una exposición en la que se encuentran fotógrafos y fotógrafas íntimamente ligados a la propia obra de Pérez Siquier por la importancia que dentro de la misma tienen los fotógrafos que se vincularon al grupo AFAL y aquellos los que el fotógrafo almeriense mantuvo y mantiene estrecha relación. La muestra ofrece "una narración histórica del discurrir de la Fotografía española", señaló hace unos meses Andrés García Ibáñez, presidente de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino.