Facebook, Whatsapp y Youtube son nuestra sombra

Hootsuite, la plataforma líder en gestión de redes sociales, y We Are Social, agencia creativa especializada en social media, ha publicado Digital 2022, la undécima edición del informe anual que recoge las principales tendencias digitales y el uso que hacen los usuarios de Internet en todo el mundo. Los datos a nivel mundial del informe de Hootsuite y We Are revelan que los usuarios de las plataformas sociales han crecido más del 10% (424 millones de nuevos usuarios) en los últimos 12 meses. En este sentido, las redes sociales ya cuentan con 4.620 millones de usuarios en todo el mundo, lo que equivale al 58% de la población mundial.

Además, los usuarios también aseguran que pasan más tiempo en las redes sociales que el año anterior, empleando una media de 2 horas y 27 minutos al día.

Otros datos interesantes del informe a nivel mundial señala que los usuarios de Internet han aumentado un 4% respecto al año anterior (192 millones más) haciendo un total de casi 5.000 millones en todo el mundo. Además, pasan casi 7 horas al día navegando por la red.

También es reseñable que más del 46% de los usuarios de redes sociales son mujeres, mientras que casi el 54% son hombres.

En este sentido, Facebook sigue siendo la red social más usada (2.910 millones de usuarios activos), seguida por YouTube (2.562 millones de usuarios activos) y WhatsApp (2.000 millones de usuarios activos).

Además, las plataformas sociales favoritas de los usuarios son: WhatsApp, elegida por casi el 16% de los usuarios de Internet; Instagram, escogida por casi el 15%, y Facebook, elegida por más del 14% de los usuarios.

También resulta reseñable que casi el 60% de los usuarios de Internet a nivel mundial compra un producto o servicio online cada semana.

También que más de dos tercios (67,1%) de la población mundial utiliza un teléfono móvil, alcanzando los 5.310 millones de usuarios de teléfonos móviles a principios de 2022.

Y no podía faltar en este estudio el fenómeno mundial de las criptomonedas. En ese sentido, el estudio desvela que el número de personas que posee criptomonedas se ha disparado en más de un tercio desde el año pasado por estas fechas. Más de 1 de cada 10 usuarios de Internet en edad de trabajar posee algún tipo de criptomoneda.

Por último, dentro da la inmensa cantidad de estadísticas que trata este estudio, se resalta que más del 68% de los usuarios de Internet usa un smartphone para jugar a videojuegos.