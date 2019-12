Los hermanos votan a su próximo Hermano Mayor en la Patrona

La Casa de Hermandad de la Santísima Virgen del Mar fue testigo anoche del Cabildo de Elecciones a Hermano Mayor de la Hermandad de la Patrona de todos los almerienses. Desde las seis de la tarde quedaron abiertas las unas para que todos los hermanos y hermanas con derecho a voto pudiesen elegir democráticamente a la persona que les representará en los próximos años.

En concreto, concurrieron a estas candidaturas los hermanos Joaquín Berenguel Herrada y Jorge Juan Fernández Compán.

La afluencia de hermanos, pese a la fría tarde y a pesar de celebrarse estas elecciones un día laborable, fue grande. Hasta las 21:30 horas permaneció el proceso electoral en el número 97 de la calle Real.

Llegada dicha hora y cerrado el cabildo de elecciones se procedió al recuento de votos tanto de una como de otra candidatura presentada. Algo que se alargó más de lo normal debido, supuestamente, a algún problema con el recuento de los votos por correo.

En palabras del candidato Jorge Juan Fernández Compán, “Hay mucho voto por correo. Estamos contabilizándolo porque no estaban por orden alfabético y estamos comprobando la lista. No hemos terminado aun el voto por correo y, justo después, empezaremos a mirar el voto físico. Queda, como mínimo, una hora”, indicó a este rotativo al cierre del mismo. Por su parte, al cierre de este medio, el Hermano Mayor saliente comentó: “Aun no se ha empezado el recuento de votos”.

En total, al cierre de esta edición, se contabilizaron 180 votos por correo y un total de 235 votos presenciales, sin obtener al mismo, el vencedor de los comicios. Hoy seguiremos ampliando información en nuestra edición digital.