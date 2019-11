'12 horas solidarias non stop’ para construir una escuela en Angola.

La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha presentado este lunes la actividad solidaria ’12 horas solidarias non stop’ que la Fundación Jesús Peregrín para la Cooperación y Desarrollo de los Pueblos ha preparado para el próximo domingo, 24 de noviembre, en el Centro Comercial Torrecárdenas con la que recaudar fondos para la construcción de una escuela en Benguela (Angola) para más de 3.000 niños que llevará el nombre Padre Zegri Ciudad de Almería.

La actividad consiste en una carrera de doce horas, en la que estarán presentes varios ultrafondistas como Emilia Paunica, Rubén Delgado y Álex Albacete, en la que los ciudadanos que lo deseen podrán unirse para dar una, dos o más vueltas al recinto del centro comercial desde las nueve de la mañana a las nueve de la noche. Para participar, los interesados tienen que inscribirse en la web www.cronomur.es y abonar 5 o 10 euros, en función de si es entrada reducida o no. El circuito será de kilómetro y medio por vuelta y se puede realizar en la modalidad de carrera, marcha e infantil.

“Desde el Ayuntamiento de Almería queremos animar a todos los almerienses a participar en esta nueva iniciativa solidaria. Entre todos, lograremos que Almería se mueva 12 horas seguidas en favor de una causa solidaria tan especial como ésta”, ha señalado la concejala.

Un euro donado por cada vuelta

El Centro Comercial Torrecárdenas aportará un euro al proyecto solidario por cada vuelta realizada al recorrido, “de ahí la importancia de sumarnos muchos y dar el mayor número posible de vueltas al circuito”, ha señalado Laynez.

Y si bien la carrera non stop será el eje central de la jornada, no será la única actividad prevista. Según ha explicado Vanesa Fernández, de la Fundación Peregrín, habrá siete exhibiciones de baile, actividades de entrenamiento, entrevistas sobre vida saludable, deporte y solidaridad, actuaciones musicales de La Guardia de Dios, Los Vinilos, Music Soul and Cinema, Dabüten y Brasi. Y, aprovechando la Capitalidad Gastronómica de Almería, al mediodía habrá catas de gazpacho ecológico y platos de cuchara. También habrá sorteos de regalos.

Además, desde la Fundación han lanzado un concurso para buscar la participación masiva de todos los centros educativos. Aquel centro que más personas inscriba recibirá una placa con el nombre de la futura escuela y una hora de ocio en Urban Planet para sus participantes.

En la presentación de esta actividad solidaria, el presidente de la fundación, el sacerdote Jesús Peregrín, ha mostrado su “agradecimiento profundo” a todas las personas que hacen posible esta actividad. “Esto demuestra que los almerienses son especialmente generosos con los más necesitados”, ha señalado con orgullo, ya que este proyecto, tal y como ha indicado, permitirá que 3.000 niños puedan acudir al colegio “para una vida y un futuro mejor”. Peregrín ha explicado que la futura escuela llevará el nombre de ‘Padre Zegri Ciudad de Almería’ en honor al sacerdote fundador de las Hermanas Mercedarias de la Caridad y a la solidaridad de los almerienses.

El vicepresidente de la fundación, Bienvenido Fernández, ha hecho hincapié en la “necesidad” que existe y que pudo ver en el país de Angola de cambiar “las bombas, las minas y la explotación por educación” en el país angoleño. “Te necesitamos para este reto”, ha dicho dirigiéndose a todos los almerienses.

Por su parte, la diputada de Bienestar Social de la Diputación Provincial, Ángeles Martínez, ha mostrado su satisfacción por participar en esta “gran jornada de convivencia” y ha alabado la “implicación” de todas las personas que forman parte de la Fundación Jesús Peregrín por la salud y la educación de las personas que no tienen acceso a ellas. También ha tenido palabras de agradecimiento para los voluntarios y las empresas colaboradoras en este gran evento solidario.