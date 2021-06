El infierno nunca fue tan reflectante

Nvidia, la firma líder en el sector de tarjetas gráficas para videojuegos en PC, ha anunciado esta semana durante la celebración de la feria Computex que llega una avalancha de nuevos juegos que se suman a la colecciónde títulos RTX. En total ya hay más de 130 juegos y aplicaciones compatibles con las tecnologías de aceleración Nvidia RTX, incluido el trazado de rayos acelerado por RT Cores y NVIDIADeep Learning Super Sampling (DLSS) y funciones de IA aceleradas por Tensor Cores. Además, la tecnología de reducción de latencia Nvidia Reflex ahora también es compatible con 12 de los 15 mejores shooters competitivos.

De esta forma, los juegos mostrados durante la presentación de Nvidia que añadirán trazado de rayos y DLSS, tecnologías que ya explicamos en El Loot de Txeron hace un tiempo, incluyen The Ascent, DOOM Eternal, DYING: 1983, Icarus, LEGO Builder’s Journey y The Persistence. Los nuevos juegos que aceleran su rendimiento con DLSS son Red Dead Redemption 2 y Rainbow Six Siege.Desde el lanzamiento de las tarjetas Nvidia GeForce RTX hace dos años con la Series 20, que introdujeron una variedad de tecnologías que han transformado drásticamente los juegos de PC y la creación de contenido, Nvidia ha trabajado en estrecha colaboración con desarrolladores de videojuegos, creadores de aplicaciones creativas y organismos de estándares de la industria para aprovechar estas innovaciones y crear la nueva referencia para juegos de PC y aplicaciones de creación de contenido.

“RTX ha establecido el estándar, con el trazado de rayos y Nvidia DLSS impulsando la calidad y el rendimiento de imagen a niveles que antes eran inimaginables”, dijo Matt Wuebbling, vicepresidente de marketing global de GeForce en NVIDIA. “Los desarrolladores que buscan ofrecer la mejor experiencia de juego posible en PC confían en las tecnologías de NVIDIA para lograr ese objetivo”.

Por eso, la lista de juegos, motores, desarrolladores, editores y fabricantes de hardware y periféricos que utilizan las tecnologías pioneras en NVIDIA es cada vez más extensa.

Hay que recordar que NVIDIA DLSS aumenta el rendimiento hasta dos veces y mantiene una calidad de imagen clara y nítida. Esto ha llevado a los expertos de la industria a llamar a la tecnología “magia negra” para superar el compromiso entre rendimiento y calidad de imagen que los fabricantes de GPU se han encontrado hasta ahora.

La adopción de la tecnología DLSS ha sido rápida, con soporte en Unreal Engine y Unity Engine, así como otros motores de juegos propietarios. La alineación estelar de franquicias que utilizan DLSS para ofrecer un nuevo nivel de gráficos incluye Battlefield, Call of Duty, Control, Crysis, Cyberpunk, Death Stranding, DOOM, Final Fantasy, Fortnite, Marvel Avengers, Metro, Minecraft, Monster Hunter , Outriders, Red Dead Redemption, Tom Clancy’s Rainbow Six, Tomb Raider, War Thunder, Watch Dogs, Wolfenstein y más.

La implementación de las tecnologías RTX representa un momento decisivo para la industria del videojuego y representa uno de los procesos más rápidos en la historia de las tecnologías para PC. Las tecnologías RTX se han convertido rápidamente en omnipresentes en los juegos más importantes de la actualidad, incluidos el juego más populares de todos los tiempos, así como los juegos RPG y Battle Royale como Warzone y Fortnite.